Thủ tướng: ‘Việt Nam sẽ thành con hổ mới!’

Mỹ sẽ giúp Việt Nam làm điện gió, điện mặt trời Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không giấu mục đích của ông trong chuyến thăm Việt Nam lần này là khuyến khích sản xuất và dùng năng lượng sạch. Bởi ông coi công nghệ là chìa khóa của Việt Nam trong lĩnh vực này, khi chi phí sản xuất pin mặt trời đến nay đã giảm được khoảng 75% và tỉ lệ này ở điện gió là 40%. “Chính vì thế, ngày hôm nay điện gió và điện mặt trời đã hoàn toàn cạnh tranh hơn so với than đá” - ông John Kerry nói.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ngược lại, nếu nhìn cái giá phải trả cho việc sử dụng than đá, người ta không khỏi giật mình khi có tới 23.000 người Việt chết mỗi năm vì các loại bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Chính bởi vậy, nhiệt điện than tưởng rẻ nhưng thực ra không rẻ, nếu không muốn nói là đắt hơn nhiều so với năng lượng sạch khi tính toán hết các tác động.

“Chúng tôi có kế hoạch và sẽ thảo luận với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và bộ trưởng Công Thương về vấn đề này. Chúng tôi sẽ giúp xây dựng các nhà máy điện mặt trời và điện gió bằng chính những công nhân Việt Nam” - ông John Kerry nói. Ông John Kerry cũng lưu ý: “Một nhà máy nhiệt điện than cần sáu năm để xây dựng, trong khi điện mặt trời chỉ cần một năm để triển khai”.