Thua đau ngày Cá tháng tư: Đại gia Việt mất ngàn tỷ

Sức nặng của cổ phiếu ngành khai thác dầu khí trên biển của Việt Nam giảm đã khiến thị trường chao đảo. VN-Index rớt hơn 12 điểm (hơn 2,2%) xuống dưới ngưỡng 540 điểm.

HNX-Index giảm 2,2% xuống còn 80,47 điểm.

“GAS giảm sàn khiến mọi cố gắng giữ nhịp thị trường đều vô nghĩa. GAS đã xuống gần sát mức thấp nhất 60.000 đồng/cp khi thị trường dầu thế giới lao dốc không phanh hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Nhiều nhà đầu tư tư lo ngại dòng tiền đang chạy ra khỏi TTCK Việt Nam”, ông Hưng một nhà đầu tư chia sẻ.

Theo đó, đồng USD lên giá có thể kéo dòng vốn ngoại ra khỏi các nước mới nổi. Trong khi đó, một lượng tiền lớn đang được hút vào trong quá trình cổ phần hóa các DNNN cũng khiến thị trường hao hụt về dòng tiền.

Đây cũng chính là lý do mà nhiều CTCK gần đây đề cập tới.

Tuy nhiên, một số NĐT cũng lo ngại thị trường giảm mạnh như vậy và có hiệu ứng từ cổ phiếu GAS còn có thể do lo ngại hiệu ứng “Sell in May”. Năm ngoái, TTCK đã đổ sụp vào gần cuối tháng 5 và đây là lý do khiến nhiều NĐT vào thị trường tìm kiếm một đợt sóng đầu năm trước mùa đại hội cổ đông năm nay nhảy ra rất sớm.

Hàng loạt các cổ phiếu giảm giá khiến túi tiền của các đại gia giảm đi trông thấy.



Chốt phiên, GAS thoát giá sàn nhưng vẫn giảm 4.000 đồng/cp xuống 62.000 đồng/cp. Với mức giảm này, các cổ đông của GAS mất tổng cộng 7580 tỷ đồng chỉ riêng trong phiên ngày 1/4 hôm nay.

VIC giảm 1000 đồng khiến tài sản của người đứng đầu danh sách, ông Phạm Nhật Vượng và những người liên quan mất gần 500 tỷ đồng. Tính riêng ông Vượng, đại gia này mất hơn 284 tỷ đồng.

Bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) - người đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng mất 125 tỷ đồng với tổng tổng giá trị tài sản quy ra từ hơn 300 triệu cổ phiếu HAG còn khoảng 7.000 tỷ đồng.

Ngoài tốp 5, một số đại gia khác cũng thủng túi khá nhiều. Ông Lê Phước Vũ vài chục tỷ đồng do cổ phiếu HSG giảm từ 33.800 đồng xuống 32.000 đồng. Ông Nguyễn Đăng Quang cùng gia đình và CTCP Ma San mất tổng cộng gần 550 tỷ đồng do MSN giảm từ 77.000 xuống 75.000 đồng/cp.