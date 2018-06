Thực hư đặc sản vải thiều Bắc Giang đổ xuống sông

Vải Trung Quốc được mùa lớn Bộ Công Thương vừa cho hay, kể từ giữa tháng 5/2018, Đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã chính thức bước vào vụ thu hoạch vải. Sản lượng vải toàn đảo đạt 300 triệu kg, mức cao kỷ lục trong nhiều năm, tăng 75 triệu kg so với năm 2017. Mặt khác, diện tích trồng vải ở Đảo Hải Nam là 7.600 ha, sản lượng mỗi ha năm 2018 tăng ít nhất 30% so với năm 2017. Trong khi đó tại Việt Nam, trái vải sớm Hải Dương đã vào vụ với mức giá 20.000 đồng/kg. Vải thiều tại tỉnh Bắc Giang cũng bắt đầu vào mùa thu hoạch, nhưng giá ở mức thấp do chất lượng vải không cao, chỉ đạt 7.000-14.000 đồng/kg."Nhìn chung, giá vải năm nay giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm trước", Bộ Công Thương nhận định.