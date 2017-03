Thực phẩm cho ngày tết đa dạng và giá phù hợp

Ngày tết trong mỗi gia đình không thể thiếu các món như giò các loại, dưa món, tai heo… hay các loại thực phẩm chế biến tiện dụng. Năm nay tại các siêu thị đã trưng hàng hóa phục vụ tết, DN cũng tung ra sản phẩm độc đáo, giá cả phù hợp để thu hút người tiêu dùng (NTD).

Hàng truyền thống nhưng không kém hấp dẫn

Nhiều DN nhận định năm nay kinh tế khó khăn, việc giữ giá để chia sẻ với NTD quan trọng hơn nên việc tung ra sản phẩm mới cho tết dường như cũng không chiếm vị trí quan trọng và chủ yếu dựa trên sản phẩm sẵn có. Tuy nhiên, về bao bì mẫu mã, chất lượng được cải tiến, nâng cao lên. Mùa tết năm nay, dạo một vòng các siêu thị Co.op Mart, Big C, Maximark… hàng tết đã chuẩn bị đầy đủ và đa dạng. NTD dễ dàng nhận thấy những món truyền thống như chả giò, giò thủ, giò bò trong những lớp lá xanh ươm đã chất đầy kệ. Nhân viên tại các quầy đông lạnh giới thiệu năm nay giò lụa Vissan 500 g giá chỉ 65.500 đồng/khoanh. Hay giò bò Vissan giá 151.000 đồng/kg, đặc biệt là giò lụa bì Vissan giá 33.400 đồng/250 g. Chị Nguyễn Hoàng Tuyết (quận 3) cho biết mặc dù bây giờ chưa phải mua sắm tết nhưng gần đến tết gia đình thường phải đi dò xem một số mặt hàng và các loại giò, thương hiệu Vissan là lựa chọn hàng đầu của gia đình chị.

Tương tự, chị Nguyễn Ngọc Hân (quận Phú Nhuận) đang mua sắm tại Big C Hoàng Văn Thụ cho biết: “Tôi thấy món lạp xưởng ăn liền tôm xông khói rất lạ”. Ngoài ra chị đã chọn cho gia đình hộp ghẹ sấy chua ngọt 136.000 đồng/hộp nửa ký hay tôm sấy chiên giòn 79.900/hộp 200 g để dùng thử.

Khách hàng an tâm chọn thực phẩm an toàn tại siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo ghi nhận của người viết, nhiều mặt hàng tết đã làm sẵn đựng trong những hũ, lọ rất bắt mắt như kiệu chua ngọt 54.900 giảm còn 49.000 đồng/hộp, tai heo chua ngọt 35.900 đồng/hộp 450 g, dưa món 27.900 đồng/hộp 450 g, dưa nụ chua ngọt 24.900 đồng/hộp 450 g. Năm nay tại Big C còn có thêm một số đặc sản mới lạ như chả bò hương vị Đà Nẵng, măng ngâm mắc mật (đặc sản Lạng Sơn) cho các siêu thị Big C miền Bắc, các loại bánh đặc sản vùng miền như bánh nẳng, bánh mật cho Vĩnh Phúc, bánh tét hương vị miền Tây Nam Bộ cho các siêu thị Big C miền Nam và đặc sản lạp xưởng Sóc Trăng được bán trên các Big C toàn quốc. Đặc biệt là thịt nguội, Big C chuẩn bị khoảng 600 tấn thịt nguội. Dịp này Big C giới thiệu nhãn hàng thịt nguội “Big C” với nhiều gam hàng phong phú, nghiên cứu và sản xuất theo hương vị giò, chả đặc trưng cho từng vùng miền Bắc, Trung, Nam.

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của NTD trong mùa cao điểm mua sắm dịp tết Quý Tỵ 2013, Saigon Co.op đã tăng lượng hàng thiết yếu lên gấp bốn lần so với tháng kinh doanh bình thường, đồng thời tăng cường hệ thống phân phối rộng khắp gồm 60 siêu thị Co.op Mart, 55 cửa hàng thực phẩm Co.op Food và gần 150 Cửa hàng Co.op. Co.opmart đã triển khai kế hoạch chủ động nguồn cung từ rất sớm và tập trung vào những mặt hàng sản xuất trong nước như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hàng may mặc, hàng gia dụng và đồ uống. Tổng lượng hàng hóa dự kiến cung ứng cho ba tháng trước, trong và sau tết được dự trữ các dịp trên là 38.000 tấn, tăng khoảng 25% so với tết Nhâm Thìn.

Đến sản phẩm tiện lợi

Năm nay Công ty Cổ phần Saigon Food tung ra dòng sản phẩm cháo bổ dưỡng SG Soup. Nhân viên của siêu thị hướng dẫn sản phẩm này không làm NTD mất thời gian nấu nướng, đảm bảo bổ dưỡng dành cho trẻ em đến người trưởng thành, người cao tuổi và cả người bệnh. Gồm các loại như cháo bổ dưỡng cá hồi SG Soup, cháo bổ dưỡng tôm và rong biển SG Soup, cháo bổ dưỡng hạt sen SG Soup… Đại diện Công ty Saigonfood cho biết cháo bổ dưỡng SG Soup khác với những dòng sản phẩm cháo khác trên thị trường bởi sử dụng 100% nguyên liệu thật: cá hồi, tôm, hạt sen, rong biển, nước cốt hầm xương cá hồi… giàu hàm lượng Omega-3, Omega-6, canxi tốt cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, có tác dụng hạ cholesterol, giúp da khỏe đẹp và chắc cho xương. Đặc biệt, hàm lượng các thành phần dinh dưỡng có trong cháo bổ dưỡng SG Soup được nghiên cứu phù hợp với hệ tiêu hóa của trẻ em và người cao tuổi, người bệnh.

Người tiêu dùng tin tưởng chọn hàng chất lượng tại siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Tại các quầy kệ của siêu thị không thể thiếu mặt hàng thực phẩm sấy khô như Vinamit, năm nay Công ty Vinamit tung ra thị trường hạt sen sấy khô với bốn hương vị hạt sen trà xanh, hạt sen mật ong, hạt sen truyền thống, hạt sen ô mai. Đây là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên giúp tăng cường chức năng tỳ vị, đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể, điều hòa sự thu nạp thức ăn.

Mùa tết bánh mứt là món quà cũng không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Vì vậy năm nay bánh kẹo nội chiếm ưu thế nhất định tại một số siêu thị. Đơn cử như bộ sản phẩm bánh cao cấp Goody, bánh có vị giòn tan của những hạt chocolate, hạt điều và mứt Cranbery. Với thiết kế bao bì cực kỳ độc đáo, mới lạ với những họa tiết hoa văn được dập nổi rất tinh tế và ấn tượng đã tạo ra dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp. Hay bộ sản phẩm Palomino là nhãn hiệu bánh tết truyền thống của Bibica từ nhiều năm qua. Năm nay vẫn dựa trên yếu tố truyền thống đó cải tiến để phát triển lên bộ sản phẩm Palomino Hoa Xuân với thiết kế như một vườn hoa có trăm hoa đua nở. Từng chiếc bánh được đóng gói riêng, xếp ngay ngắn, trang trọng vào khay ngoại mục đích đảm bảo được hương vị thơm ngon, giòn tan.

Bên cạnh đó, thị trường bột chiên giòn có hương vị trà xanh do dành cho cả chay lẫn mặn đều được. Được thiết kế tiện dụng dạng gói, định lượng và hướng dẫn sử dụng rõ ràng trên bao bì giúp chế biến món ăn thuận lợi hơn. “Chúng tôi thấy tiện lợi vì tiện ích của sản phẩm cũng như trà xanh tốt cho sức khỏe nên cả nhà mua về sử dụng ngay” - đó là chia sẻ của gia đình anh Lê Quang Thanh (Gò Vấp).

Tại hệ thống siêu thị Citimart, ngoài những sản phẩm tết truyền thống, các mặt hàng nhập khẩu trong dịp tết này sẽ là những món quà độc đáo không kém cho những ai dùng làm quà biếu cũng như dùng cho gia đình. Như bánh chocolate Edo Pack BB Coala Melon, bánh snack Edo Pack Salad cream Baked.

Nhiều DN cho biết lo lắng cho sức mua cuối năm nhưng với sự chuẩn bị hàng hóa dồi dào, sản phẩm được cải tiến về mẫu mã, chất lượng tăng, có giá phù hợp với NTD trong lúc khó khăn này nên hy vọng tình hình cải thiện tốt hơn so với các tháng trong năm.

Đón tết nhiều siêu thị giảm giá đến 44% Từ ngày 7 đến 20-1, hệ thống Siêu thị Co.op Mart có chương trình Bếp sạch nhà sang, khang trang đón tết với 300 sản phẩm đồ dùng gia đình từ các hộp đựng mứt đến ly tách, bếp gas, nồi inox, chảo chống dính… giảm giá đến 44%. Chương trình Xuân về thay áo mới hơn 200 sản phẩm may mặc dành cho bé giảm giá trung bình 25% thành viên VIP. Đặc biệt là giỏ quà tết từ 50.000 đồng đến trên 800.000 đồng sẽ là món quà cho NTD dễ chọn lựa trong dịp tết này. Hệ thống Siêu thị Citimart đón xuân mới với chương trình kỷ niệm 19 năm thành lập Sinh nhật vàng trúng lớn bất ngờ với 19 giải kim cương mỗi giải một xe máy Honda Vision, 19 giải vàng mỗi giải một tài khoản mua sắm miễn phí tại siêu thị trị giá 5 triệu đồng, 28 giải bạc mỗi giải một xe hàng trị giá 1.000.000 đồng… Đặc biệt với thẻ thành viên Citimart NTD được mua sắm nhân đôi giảm giá từ 3% lên 6%, từ 5% lên 10%. Nhằm mang đến một mùa tết thật đầm ấm, hệ thống Siêu thị Big C cũng tung ra chương trình “Xuân sum vầy” với hơn 1.000 mặt hàng thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh, quần áo thời trang, đồ điện tử, gia dụng... có mức giảm giá 5%-45%. Hay chương trình Đầu năm tậu hàng tốt - Suốt năm sốt chuyện vui với gần 100 mặt hàng điện máy như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại di động,... giảm 5%-35% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn. Đặc biệt là chương trình Thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống với gần 100 mặt hàng như trái cây, rau củ quả, mứt, kẹo, tôm khô... với mức giảm giá đến 25%. Vinatexmart có chương trình ưu đãi “Áo mới đón xuân vui”. Theo đó các sản phẩm may mặc và sản phẩm thiết yếu giảm giá 10% đến 50%. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu giỏ quà ngày tết áp dụng khu vực miền Đông TP.HCM, miền Tây, Tây Nguyên có giá từ 100.000 đồng đến trên 1.000.000 đồng là những giỏ quà tết độc đáo, ý nghĩa, được thiết kế đa dạng và phong phú với nhiều mức giá khác nhau cùng những thông điệp chân thành dành làm quà tặng trong dịp tết này. Trong khi đó hệ thống Siêu thị Marximark cũng có nhiều chương trình khuyến mãi như có đến 2.000 sản phẩm thiết yếu dành cho NTD giảm giá đến 50%. Hay khi đặt hàng các giỏ quà sẽ được tặng cà phê Nestle 3 trong 1. Đặc biệt là chương trình rút thăm với giải nhất là xe Attila, theo đó chỉ cần mua hóa đơn 300.000 đồng trong đó có 50.000 đồng của sản phẩm của P&G sẽ được bốc thăm may mắn. TÚ TRẦN

THIỆN ANH