Thuế nhập khẩu giấy giảm mạnh

Bộ Tài chính vừa quyết định giảm mạnh thuế suất thuế nhập khẩu giấy in báo, giấy dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác..., với mức giảm từ 7-12% so với trước đây. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ban hành ngày 1/9, thuế suất thuế nhập khẩu giấy in báo (nhóm 4801) giảm mạnh nhất, từ 32% xuống 20%.

Giấy và cáctông không tráng (nhóm 4802), loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, giấy làm thẻ và giấy băng không đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ (trừ giấy in báo hoặc giấy vệ sinh, giấy khăn ăn); giấy và cáctông sản xuất thủ công có mức giảm 7%, từ mức 32% xuống đồng loạt 25%.

Các loại giấy khác trong nhóm này như giấy và cáctông sử dụng làm nền cho giấy và cáctông nhạy sáng, nhạy nhiệt hoặc nhạy điện, giấy làm nền sản xuất giấy carbon, sản xuất giấy nhôm...vẫn giữ nguyên thuế suất 5%.

Được biết, quyết định của Bộ Tài chính được ban hành trên cơ sở xem xét kiến nghị của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam nhằm khuyến khích các nhà đầu tư trong nước tăng cường đầu tư sản xuất giấy in và giấy in báo bằng công nghệ cao trong thời gian tới.

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam cho biết thời gian qua, thị trường rộ lên thông tin thiếu giấy in và giấy in báo, dù các nhà máy ở trong nước đã sản xuất và cung ứng cho thị trường lượng giấy tăng hơn 15% (giấy in) và hơn 30% (giấy in báo) so với năm 2007 nhưng thị trường vẫn thiếu giấy. Nguyên nhân chính là do người tiêu dùng chỉ yêu cầu dùng giấy sản xuất trong nước vì giá thấp hơn giấy nhập khẩu từ 1 đến trên 3 triệu đồng/tấn.

Năm 2008, dự kiến sản xuất giấy in chỉ đáp ứng được 78% nhu cầu tiêu dùng trong nước và sản xuất giấy in báo chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến năm 2011 năng lực sản xuất đối với giấy in sẽ tăng mạnh.