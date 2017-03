Thưởng Tết Hà Nội chưa bằng 20% TP HCM

Theo số liệu báo cáo nhanh của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội công bố hôm nay, thưởng Tết âm lịch cao nhất trên địa bàn thuộc về một doanh nghiệp thuộc khối dân doanh với 74,5 triệu đồng một người. Mức thưởng của khối FDI tại Hà Nội là 66,7 triệu đồng, đứng thứ 2 trong nhóm 4 doanh nghiệp được báo cáo của Sở.

Khối dân doanh cũng dẫn đầu về mức bình quân thưởng Tết âm lịch với 3,74 triệu đồng một người, giảm 8,2% so với năm trước. Đối với khối FDI, mức bình quân là 3,71 triệu đồng một người người, giảm 12%.

Mức thưởng Tết bình quân của khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn là 3,17 triệu đồng, giảm 14,5% so với năm trước. Trong đó, doanh nghiệp thưởng cao nhất với 30 triệu đồng. Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng bình quân thấp nhất trong 4 nhóm doanh nghiệp với 3,15 triệu đồng, giảm 7,69% so với năm trước. Trong đó, mức Thưởng Tết cao nhất của khối này 34,2 triệu đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, mức thưởng Tết âm lịch thấp nhất của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội chỉ 200.000 đồng một người.

Đối với Tết dương lịch, mức thưởng cao nhất thuộc về khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn với mức thưởng 8 triệu đồng. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất của khối dân doanh là 3,5 triệu đồng. Doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của nhà nước và khối FDI mức thưởng cao nhất lần lượt là 3 triệu đồng và 300.000 đồng một người.

Mức bình quân thưởng Tết dương lịch của Công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn là 960.000 đồng. Khối có cổ phần, vốn góp của nhà nước, bình quân đạt 573.000 đồng. Khối dân doanh là 510.000 đồng và FDI 200.000 đồng.

Theo Sở Lao động và Thương binh Xã hội Hà Nội, 300 doanh nghiệp trên địa bàn thuộc diện phải báo cáo thưởng Tết, nhưng đến chiều qua mới có 120 đơn vị có phản hồi. Hạn chót báo cáo là 30/12.

Trước đó, tại TP HCM, số liệu của Ban quản lý Các khu công nghiệp - khu chế xuất cho thấy, mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn này đang thuộc về một doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng với 400 triệu đồng một người. Một doanh nghiệp khối FDI trước đó cũng công bố mức thưởng Tết cao nhất lên tới 217 triệu đồng.

