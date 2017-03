Thưởng tết... thụt lùi

Ráng giữ chân công nhân Ông Lê Quang Hùng, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn, cho biết so với năm ngoái, mức thưởng dành cho người lao động trực tiếp và gián tiếp của công ty tăng gần 20%. “Bình quân mỗi người lao động sẽ nhận được mức thưởng tết khoảng 9,9 triệu đồng và sẽ được trả trước tết nửa tháng để họ đi mua sắm” - ông Hùng nói. Cũng theo ông Hùng, mức thưởng tết nói trên tương ứng với hai tháng lương bình quân thực nhận của người lao động “và là mức khá tốt trong ngành hiện nay” - ông Hùng nhận xét. Cũng tăng mức thưởng lên 20% so với năm ngoái, ông Nguyễn Đình Kim, giám đốc DNTN giày Á Châu (Asia), cho hay mức thưởng tết bình quân của người lao động năm nay của Asia khoảng 7 triệu đồng/người. Có 900 công nhân làm việc, ông Kim cho biết ngoài khoản thưởng tết nói trên, công ty còn dành tặng mỗi công nhân một phần quà tết trị giá xấp xỉ 1 triệu đồng/phần quà. Dù chỉ còn khoảng 100 công nhân, kể cả nhân viên hành chính, nhưng ông Phùng Đình Ngọ, giám đốc Công ty may Bình Hòa, vẫn cố gắng đảm bảo mức lương tháng 13 thưởng tết cho người lao động bình quân 3-4 triệu đồng/người, một phần quà từ 500.000-1 triệu đồng/phần cho những ai có đóng góp hiệu quả cho công ty. “Năm nay DN vừa và nhỏ như chúng tôi gặp vô vàn khó khăn. Nhưng cũng phải ráng để người lao động có thêm chút thu nhập vì ai đi làm cũng mong được có chút gì vào dịp lễ tết” - ông Ngọ trầm ngâm nói. T.V.NGHI