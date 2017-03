Thủy điện cột nước thấp đầu tiên của VN phát điện

Phác họa công trình thủy điện Chiêm Hóa. (Nguồn: Internet)

Theo Nguyễn Văn Tý (TTXVN)



Theo các chuyên gia đánh giá, sau khi tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia, các thông số kỹ thuật về nhiệt độ dầu, nhiệt độ sécmăng, nhiệt dộ máy biến áp từ, công suất, độ mở cánh hướng, hành trình sécvô... đều ổn định. Tổ máy số 1 sẽ được vận hành với 26 cán bộ kỹ thuật, được chia làm 6 kíp.Trước đó, ngày 25/6, sau khi cho chạy không tải thành công, Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa đã hiệu chỉnh, kiểm tra lần cuối cùng để ngày phát điện lên lưới điện quốc gia đảm bảo tuyệt đối an toàn.Công trình Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa là công trình thủy điện cột nước thấp đầu tiên của Việt Nam, sử dụng công nghệ tuabin bóng đèn chạy thẳng nên chỉ cần mực nước chênh lệch trên 2,5m là nhà máy có thể phát điện. Do đó diện tích mặt nước phần lòng hồ không lớn, hạn chế tối đa di dân, giải phóng mặt bằng. Đặc trưng của công nghệ cột nước thấp là dòng chảy gần như vẫn giữ nguyên theo tự nhiên vốn có nên ít gây tác động đến môi trường.Công trình có tổng vốn đầu tư trên 1.700 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế làm chủ đầu tư. Hiện nay, công tác lắp đặt stato, tuabin và tổ hợp máy phát của tổ máy số 2 đã hoàn thành.Theo dự kiến, nhà máy sẽ tiếp tục phát điện tổ máy số 2 vào đầu tháng Chín và tổ máy cuối cùng vào cuối năm 2012. Khi hoàn thành, Nhà máy có tổng công suất 48MW và được vận hành đồng bộ với ba tổ máy của Nhà máy thủy điện Tuyên Quang.