Thủy điện, nhiệt điện đều khổ

được các nhà đầu tư nước ngoài điểm tên nhiều lần với sự quan ngại cho hiệu quả kinh doanh, làm suy giảm niềm tin đối với khối DN nhà nước.

Dẫn chứng cho điều này, ông Tony Foster, Trưởng nhóm nghiên cứu cơ sở hạ tầng của diễn đàn, nêu thực tế đầu tư vào ngành điện đang mất dần lợi thế. Các dự án liên quan đến năng lượng của VN có thể không đảm bảo mức lợi nhuận chấp nhận được, vì vậy có thể không hấp dẫn các nhà đầu tư, tài trợ nước ngoài.

Theo các nhà tài trợ, đa số các nhà máy nhiệt điện được dự kiến dùng than nhập khẩu để vận hành. Nhập than thì phải lệ thuộc vào biến động giá than. Trong khi hiện nay, có tin bên lề rằng Indonesia hạn chế xuất khẩu than. Vậy thì việc vận hành nhà máy nhiệt điện chạy than sẽ càng trở nên “không kinh tế” nếu giá than trên thị trường quốc tế tăng mạnh.

Gánh nặng từ giá than nhập khẩu cuối cùng sẽ lại chuyển lên vai người tiêu dùng trong nước nếu Vinacomin được độc quyền phân phối than. Ông Tony Foster đặt câu hỏi: Vinacomin có thực sự làm tròn chức năng độc quyền này không và tại sao chỉ có mỗi Vinacomin được nhập?

Xem ra trong việc kinh doanh của các tập đoàn nhà nước, dù lời thật, lỗ giả, lỗ thật, lời giả thì người tiêu dùng đều phải chịu thiệt thòi cả.

TRÀ PHƯƠNG