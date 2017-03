Thủy sản, gạo nằm trong nhóm xuất khẩu kim ngạch cao

Tiếp tục hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường, tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh hơn nữa đối với cộng động doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, Bộ Công thương phối hợp với các hiệp hội ngành hàng xem xét lại thủ tục hành chính trong các khâu, cụ thể mỗi mặt hàng giao trong bao nhiêu ngày, cần bao nhiêu con dấu để xuất khẩu... Như thế, mới ngăn chặn được việc mất hợp đồng chỉ vì giao hàng chậm.

Báo cáo về tình hình xuất khẩu trong năm 2007, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết: Điểm nhấn năm nay là 10 mặt hàng và nhóm hàng có kim ngạch trên một tỷ USD là thủy sản, gạo, cà phê, cao su, dầu thô, dệt may, giày dép, điện tử và linh kiện máy tính. Trong đó, ngoài bốn mặt hàng lớn truyền thống là dầu thô, dệt may, giày dép và thủy sản kim ngạch mỗi mặt hàng đạt trên ba tỷ USD... Kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 48 tỷ USD, tăng 20,5% so với năm 2006, vượt 3,1% so với kế hoạch Chính phủ đặt ra là 17,4% (tương đương 46,76 tỷ USD.