Tỉ giá tăng trong tầm kiểm soát

DN đang lỗ 150 USD/khách

Do tỉ giá biến động nên cứ mỗi 10.000 USD thì DN phải chịu lỗ 3-5 triệu đồng. Chưa kể do nguồn cung khó khăn, các ngân hàng cũng không dễ bán USD, điều này cũng khiến DN khó tìm nguồn cung thay thế. Do chúng tôi làm hợp đồng từ trước nên với tour châu Âu đang lỗ 150 USD/khách. Nếu cứ chịu lỗ mãi như vậy thì không được. DN đang phải tính toán lại. Trường hợp tỉ giá tiếp tục biến động thì có thể khách hàng đăng ký tour phải chịu mức chênh lệch này.

Ông TRƯƠNG ĐỨC HẢI, Giám đốc Công ty Du lịch

Hòn Ngọc Viễn Đông

Nên cho niêm yết giá tour bằng VND lẫn USD

Tỉ giá biến động, tour bị lỗ (cứ mỗi 100 USD lỗ 600.000 đồng) nhưng lịch trình tour đã lên, chúng tôi vẫn phải kinh doanh chứ không thể bỏ ngang được. Tôi kiến nghị cơ quan quản lý nên đồng ý để cho các DN lữ hành có thể niêm yết giá tour bằng cả VND và USD. Vì ngay cả các nước khác, họ cũng niêm yết giá tour bằng USD. Điều này để tránh trường hợp tỉ giá biến động, giá cao, nguồn cung hạn chế gây khó cho các DN.

Ông TRẦN VĂN LONG, Tổng Giám đốc Công ty CP

Truyền thông Du lịch Việt

Chiều 15-7, lần đầu tiên giá USD tại Vietcombank xuống dưới mức trần 21.246 đồng/USD kể từ 2-7, cụ thể ở mức 21.195-21.240 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi ở các ngân hàng thương mại khác như BIDV là 21.190-21.246 đồng/USD; VietinBank 21.185 - 21.246 đồng/USD; ACB là 21.180-21.246 đồng/USD, Eximbank là 21.200-21.246 đồng/USD.