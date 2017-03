Tiệm vàng quá tải vì giá về “đáy”

Hôm qua (12-8), giá vàng bất ngờ đảo chiều sau một phiên tăng nhẹ rồi tuột xuống tới mức rẻ nhất kể từ đầu năm nay. Chỉ sau một đêm, giá vàng thế giới đã giảm tới gần 50 USD/ounce so với cuối ngày hôm trước và giao dịch ở mức 807-808 USD/ounce. Ngay cả các chuyên gia phân tích vàng dù đã dự đoán giá sẽ giảm nhưng cũng vô cùng bất ngờ về mức giảm mạnh và nhanh đến như vậy.

Sôi động sau ba tháng yên ắng

Ngay từ sáng qua, khi giá vàng bất ngờ chạm mức dưới ngưỡng 17 triệu đồng/lượng, nhiều người nhận định đây là “đáy” của giá vàng. Khoảng 9 giờ sáng, giá vàng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn ở mức mua vào là 16,73 triệu đồng/lượng, bán ra 16,79 triệu đồng/lượng, giảm thêm gần 100.000 đồng/lượng so với ngày trước đó. Giá vàng mua vào, bán ra trên thị trường tự do cũng được giao dịch quanh ngưỡng 16,75-16,95 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trở nên sôi động sau gần ba tháng yên ắng. Tuy nhiên, ở hầu hết các tiệm vàng đều không bán lẻ. “Thấy giá vàng rẻ, tôi ghé cửa hàng PNJ Bàn Cờ (số 652 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) để mua một chỉ với giá 1.695.000 đồng. Nhân viên ở đây cho biết cửa hàng đã hết vàng miếng một chỉ. Sau đó, tôi tạt qua một vài tiệm vàng khác nhưng cũng đều bị lắc đầu” - chị Phương Anh (quận Tân Phú, TP.HCM) nói.

Chưa khi nào thị trường vàng lại thu hút nhiều người dân đến mua lẻ đông như vậy. Đa số người tìm đến mặt hàng này đều là để tích trữ nhưng do giá vàng rẻ bất ngờ nên dù không có nhu cầu tích trữ, người dân vẫn muốn mua vào. Đây cũng là lý do chính khiến các tiệm vàng đông người, chủ yếu là mua lẻ. Cũng có những tiệm vàng không bán lẻ là do người mua quá đông nên tập trung bán cho những người mua với số lượng nhiều. Đến khoảng 2 giờ chiều qua, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào 16,9 triệu đồng/lượng, bán ra 16,98 triệu đồng/lượng thì một số tiệm vàng trên thị trường tự do đã bán cao hơn lên, chênh lệch tới gần 300.000 đồng/lượng.

Ông Huỳnh Trung Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng việc các tiệm vàng không bán lẻ như vậy có thể coi là có dấu hiệu găm hàng và làm giá. Bởi thực tế quy đổi giá vàng thế giới sau khi trừ thuế và các chi phí thì giá trong nước chỉ tương đương 16,3 triệu đồng/lượng. Người dân có thể chờ giá của thị trường trong nước điều chỉnh sát với giá thế giới ở mức khoảng 16,5 triệu đồng/lượng thì mua vào.

Giá vàng trong nước không sát với thế giới

Thực tế đã rất nhiều lần giá vàng trong nước không theo sát giá vàng thế giới khi có biến động mạnh. Điều này không những làm cho người dân trong nước phải đi mua giá cao, không đúng thực chất mà còn làm cho các nhà đầu tư trên sàn giao dịch vàng khó xác định xu hướng để đầu tư.

Bàn về vấn đề này, ông Huỳnh Trung Khánh cho rằng ở thời điểm trước tháng 6, mặc dù cũng có những chênh lệch nhưng thị trường đã sớm có điều chỉnh để sát giá hơn. Tuy nhiên, kể từ ngày 6-6 đến nay, do Ngân hàng nhà nước có lệnh ngưng nhập khẩu vàng nên hiện không có lượng vàng để can thiệp thị trường. Đặc biệt, khi giá vàng xuống, người dân đổ ra mua, mãi lực tăng trong khi nguồn cung thấp. Vì vậy, giá vàng trong nước cao một phần do nguồn cung không có. Ngân hàng nhà nước nên xem xét lại việc cho nhập khẩu vàng một mức nào đó để đáp ứng thị trường, làm cho giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới nhưng tất nhiên không thể nhập ồ ạt.

Đã từ lâu nhà nước ta quản lý giá vàng không như quản lý USD. Bởi nếu muốn quản lý thì đồng nghĩa với việc nhà nước sẽ phải cung cấp một nguồn vàng giống như USD. Quản lý như vậy thì không khả thi. Cách quản lý giá vàng tốt nhất hiện nay là tạo nguồn cung tốt. Khi đó giá vàng trong nước sẽ phải tự điều chỉnh theo.