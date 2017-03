Tiệm vàng Tín Huy vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng

"Nổ" số tiền bị cướp lớn







Tiệm vàng Tín Huy đóng cửa im ỉm sáng nay

Tiệm vàng Tín Huy đóng cửa im ỉm sáng nay

Dân 2 xã rúng động



Bà Đỗ Thị Trọng điện cho các con hỏi về các giấy tờ liên quan đến việc cho tiệm vàng Tín Huy vay để trình báo với công an

Bà Đỗ Thị Trọng điện cho các con hỏi về các giấy tờ liên quan đến việc cho tiệm vàng Tín Huy vay để trình báo với công an





Giấy biên nhận viết tay của chủ tiệm vàng Tín Huy

Giấy biên nhận viết tay của chủ tiệm vàng Tín Huy

Theo Niêm Hà (NLĐ)



Trước khi vụ “thôi miên, bị cướp” bị phát hiện bà Nguyễn Thị Thúy, chủ tiệm vàng Tín Huy, thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi, khai mình bị cướp đi 100 lượng vàng và 1,3 tỉ đồng, trong đó có số tiền 1,7 tỉ đồng mà bà vừa rút tại ngân hàng Vietcombank, thuộc phòng giao dịch huyện Bình Sơn, chi nhánh Vietcombank Quảng Ngãi.Ngày 25-10 ông Nguyễn Trừng, Trưởng phòng giao dịch Vietcombank huyện Bình Sơn đã phủ nhận thông tin trên. Ông Trừng cho biết trong thời gian một tháng qua không có bất kỳ một khách hàng nào có tên là Nguyễn Thị Thúy giao dịch tại ngân hàng.Ông Trừng cho biết thêm: “Trước đây một năm bà Thúy (chủ hiệu vàng Tín Huy) có mang giấy tờ đất, đến xin thế chấp vay 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra giấy tờ mà bà Thúy mang đến hoàn toàn không hợp lệ nên chúng tôi khước từ, không cho vay”.Dù vậy, chồng bà Thúy là ông Nguyễn Văn Đức có một số tài khoản trong ngân hàng, nhưng trong vòng 2 tháng qua không hề có một giao dịch nào với số tiền trên 100 triệu đồng.Ông Võ Văn Náo, Phó Công an huyện Bình Sơn, cho biết, số tiền cơ quan điều tra thu lại được khi phát hiện kịch bản thôi miên chỉ có 100 triệu đồng cùng 2,7kg vàng chứ không có số tiền, vàng lớn như bà Thúy khai báo ban đầu.Rất nhiều người dân ở hai xã Bình Chánh và Bình Trung cho hiệu vàng Tín Huy vay tiền, vàng sáng nay kéo nhau đến trụ sở Công an huyện Bình Sơn khai báo. Một số khác chưa dám vì sợ người thân trong nhà la nên đang lo lắng mà chưa biết xử lý ra sao.Nhiều người dân thôn Mỹ Tân và Mỹ Thành, Bình An Nội (xã Bình Chánh) được xem là chủ nợ chính của hiệu vàng Tín Huy.Hai ngày không ăn, không uống, bà Đỗ Thị Trọng, thôn Bình An Nội, ngồi buồn bã ở góc nhà, não nề. Hai con của bà, chị Phạm Thị Nở và Phạm Thị Lai đã hùn tiền của 9 anh chị em lại cùng cho tiệm vàng vay mấy trăm triệu đồng.“Mà tụi nó đi làm thuê làm mướn ở miền Nam, chứ đâu phải vàng sẵn có mà giựt của nó tội vậy”, bà Trọng mắt ngấn nước kể.Lần hồi, bà Trọng mang cho chúng tôi xem hai tờ giấy rất sơ sài, được viết tay ghi nhận 41 chỉ vàng của chị Nở (trong đó 21 chỉ vàng 24k và 20 chỉ vàng SJC): “Ngày… tháng… năm chị Thúy có nhận của bé Nở số vàng, tiền…”.Ngoài ra, chị Phạm Thị Lai cũng ký gửi 100 triệu đồng tiền mặt và 40 chỉ vàng 24k. Qua điện thoại chị Lai nói như mếu: “Hai vợ chồng đi làm ăn xa, được đồng nào là gửi về chị Thúy vừa kiếm lãi vừa để dành ít bữa nữa xây nhà. Ai ngờ…”.Không chỉ riêng các con bà Trọng mà rất nhiều người dân làng chài này đang điêu đứng bởi trong số đó cũng có rất nhiều người vay tiền từ ngân hàng để mua sắm tàu thuyền nhưng chưa làm nên ký gửi ở Tín Huy.Theo tìm hiểu của chúng tôi bà Thúy vay nóng với lãi suất từ 18 đến 20%/năm và sau đó cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn rất nhiều.Hiệu vàng này mới làm ăn sau này thế mà “phất” lên nhanh quá. Thấy vậy nhiều người dân có tiền mặt sẵn trong nhà sau mỗi chuyến đi biển hoặc gom góp được lại gửi hết vào đó.Đây là thời điểm người dân ồ ạt rút vốn để xây nhà, sửa lại tàu thuyền nên số tiền mặt hiện tại không thể đủ khiến cho Tín Huy vỡ nợ”, ông Huỳnh Tấn Thinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Chánh nhận định.