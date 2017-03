Tiệm vàng Tuấn Tài vẫn chưa trả nợ

Cấm đi khỏi nơi cư trú



Hiện Công an Q.5 đã thụ lý khoảng 20 đơn yêu cầu can thiệp của các chủ nợ. Trong nhiều ngày qua, Công an Q.5 đã làm việc nhiều lần với Công ty Tuấn Tài. Cá nhân ông Trần Thanh Tuấn đã nhận được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của cơ quan công an.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh toàn bộ tài sản của Công ty Tuấn Tài cũng như cá nhân ông Trần Thanh Tuấn.