Tiền bỏ vào đâu cũng lỗ !

Liên tiếp trong thời gian qua, các nhà đầu tư ở hầu hết các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, đồng USD đều phải điêu đứng nhìn nguồn vốn của mình “chảy máu”. Ngay cả vàng vốn được xem như là kênh bảo tồn nguồn vốn an toàn nhất cũng đã làm cho nhiều nhà đầu tư lỗ nặng. Vậy nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội nên đầu tư vào đâu để có lời nhất?

Đầu tư vàng lỗ nặng

Ngày 3-3, khi giá vàng vẫn còn cao ngất ngưởng ở mức 1,920 triệu đồng/chỉ, anh Nguyễn Thanh Tố (quận Phú Nhuận) đã rút toàn bộ số tiền gửi ngân hàng để mua 15 cây vàng. Theo anh Tố, với tình hình đồng tiền trượt giá như hiện nay, gia đình anh chỉ có thể tin vào vàng. Tuy nhiên, khoảng 14 giờ chiều qua (5-3), giá vàng SJC được niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã trở về dưới ngưỡng 1,9 triệu đồng/chỉ và đạt 1,873-1,883 triệu đồng/chỉ (mua vào, bán ra). Với mức giá này, chỉ sau hai ngày anh Tố đã bị lỗ gần 60 triệu đồng ngay tại kênh đầu tư vẫn được xem là có thể bảo tồn nguồn vốn an toàn nhất.

Mặc dù hôm qua giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 30.000 đồng/chỉ nhưng với mức giá này, giá vàng trong nước vẫn còn cao hơn giá vàng thế giới gần 300.000 đồng/lượng. Ông Trần Hoàng Duy Sơn - chuyên viên phân tích vàng, Ngân hàng HDBank cho rằng nếu giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới như hiện nay thì khó có cơ hội để giá vàng trong nước có thể tăng lại. Hơn nữa, thời điểm này được coi như là đã đến chu kỳ thu hoạch của giá vàng nên có rất nhiều nhà đầu cơ bán ra. Ông Sơn cũng khuyên dù lúc này giá vàng có giảm xuống nhưng các nhà đầu tư cũng không nên mua vào mà nên bán để cắt lỗ là thích hợp nhất.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, trên thị trường vàng tự do ngày hôm qua vẫn có rất nhiều nhà đầu tư tiếp tục mua vào. Ông Trần Minh Tâm, chủ tiệm vàng trên đường Ba Tháng Hai, quận 10, cho biết giá vàng giảm nên nhiều người muốn tận dụng cơ hội này để mua vào, chỉ có một số ít người bán ra để cắt lỗ.

Gửi tiết kiệm để bảo toàn vốn

Chị Hoàng Thu, một công chức cho biết chị đang băn khoăn khi các kênh đầu tư đều chứa rủi ro, trong khi đồng tiền ngày càng mất giá. Bởi với mức lãi suất huy động vốn tối đa 12%/năm của các ngân hàng như hiện nay thì gửi cả năm tính ra cũng chỉ hòa vốn (do đồng tiền bị mất giá). Thậm chí nếu so với năm ngoái, chỉ số lạm phát lên đến 12,3% thì người gửi tiền còn bị lỗ. Vậy nên với số vốn nhàn rỗi đang có, không những chị Thu mà rất nhiều người không biết nên làm thế nào để tiền đẻ ra tiền mà an toàn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Trần Hoàng Ngân - Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy thoái và có nhiều biến động mạnh ảnh hưởng đến Việt Nam như hiện nay, các nhà đầu tư không nên nhảy liều vào một lĩnh vực gì. Biện pháp an toàn và tốt nhất trong bối cảnh hiện nay là gửi tiền vào các ngân hàng để bảo toàn nguồn vốn. “Hoặc với nền kinh tế nhiều bất ổn như hiện tại, nhà đầu tư có thể phân tán rủi ro bằng cách gửi ngân hàng một ít, mua vàng một ít” - ông Ngân khuyến cáo.

Về lo ngại tiền lãi tiết kiệm không đủ bù trượt giá, ông Ngân giải thích thêm mục tiêu của Chính phủ trong năm nay là kiềm chế lạm phát xuống dưới mức 12%. Như vậy, với mức lãi suất trần do Ngân hàng nhà nước vừa quy định (không vượt quá 12%/năm) thì người gửi tiền tiết kiệm ngân hàng sẽ không còn lo bị lỗ vì đồng tiền mất giá.

Cùng quan điểm, ông Trần Hoàng Duy Sơn cho rằng hiện nay nguồn vốn nhàn rỗi nên gửi vào ngân hàng. Bởi chỉ khi nào các ngân hàng có nguồn dự trữ tiền mặt và đảm bảo kinh doanh thì các doanh nghiệp mới có thể vay lại để đầu tư vào sản xuất, góp phần ổn định xã hội. Khi đó, tình trạng lạm phát sẽ giảm đi.

Trả lời câu hỏi là có nên đầu tư chứng khoán vào lúc này hay không, PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho biết với mức giá như hiện nay của nhiều cổ phiếu là có thể mua vào được. Tuy nhiên, ở thời điểm này, các nhà đầu tư phải phân tích được từng kế hoạch của những công ty thực có lợi nhuận, suy xét cẩn trọng thực lực của từng công ty để đầu tư hợp lý.

“Các nhà đầu tư có thể cứu chứng khoán bởi thời gian vừa qua, chứng khoán liên tục sụt giảm một phần là do tâm lý bán tống bán tháo. Nếu nhiều nhà đầu tư còn tin tưởng vào kênh đầu tư này thì có thể nó sẽ phục hồi trở lại mà không cần phải chờ nhà nước phải cứu gì hết” - ông Ngân nhận định.