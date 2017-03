Tiền của nhà đầu tư có bị “bốc hơi”?

Một cổ đông lớn tố cáo công ty Bông Bạch Tuyết Chiều qua, trong đơn gửi báo chí, ông Lê Đông Triều - Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Gia Định (cổ đông sở hữu 30% vốn điều lệ tại Công ty Bông Bạch Tuyết) đã tố cáo những thành viên đang điều hành Công ty Bông Bạch Tuyết có hành vi thao túng hoạt động công ty. Ông Triều đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc quản lý, sử dụng tài chính của ban điều hành vì có biểu hiện không minh bạch, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với người có trách nhiệm của Công ty Bông Bạch Tuyết để xác minh nhưng không được. Cũng chiều qua, HOSE đã công bố bản giải trình việc biến lãi thành lỗ của Công ty Bông Bạch Tuyết. Lý do của việc chuyển lời thành lỗ năm 2006 được công ty này giải trình là do công ty đã điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007. Công ty cũng giải trình năm 2007 kinh doanh thua lỗ là do doanh thu không đạt kế hoạch. MAI THẢO - VŨ HƯNG