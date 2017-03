“Tiền đang chảy vào chứng khoán”

Lý giải về dòng tiền này, ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nói:

- Sau sự suy giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2008 và những tháng đầu năm 2009, những tuần gần đây thị trường chứng khoán Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc với doanh số giao dịch lớn. Qua đây cũng thấy rõ sự cải thiện rõ rệt về chỉ số giá chứng khoán và giá trị giao dịch của thị trường.

Để có được điều này, theo tôi là do sự khởi sắc của kinh tế Việt Nam, vượt qua những khó khăn dự đoán của quý 1/2009. Các gói kích thích kinh tế của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

Về khách quan, diễn biến của thị trường chứng khoán quốc tế cũng đã có dấu hiệu cải thiện với các gói kích thích kinh tế của chính phủ các nước, đặc biệt là việc nhóm G20 cam kết hỗ trợ các quốc gia thoát khỏi khủng hoảng. Điều này giúp các dòng tiền trở lại với Việt Nam.

Ngoài ra, các dòng tiền khác ở thị trường Việt Nam như: trước đây do lạm phát tăng cao và huy động tiền gửi tiết kiệm tăng cao, một dòng vốn tạm thời chảy vào tiết kiệm, đến nay khi điều chỉnh lãi suất và lạm phát ở mức thấp thì dòng tiền này được rút ra và cũng là một nguồn vốn đầu tư vào thị trường cổ phiếu.

Cách nhìn nhận của nhà đầu tư vào sự khởi sắc của thị trường chứng khoán thông qua chỉ số giá từ 235 điểm lên 350 điểm và có thể kỳ vọng cao hơn, có thể kích thích dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư lạc quan với thị trường chứng khoán

Khối nhà đầu tư nước ngoài đã gia tăng mạnh mẽ khối lượng mua vào thời gian vừa qua, thậm chí có thể nói là mạnh nhất kể từ cuối năm 2007 đến nay. Ông có thể giải thích điều này như thế nào?

Theo tôi, theo những diễn biến của thị trường quốc tế cuối 2008 và đầu 2009, các nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh bán ra nhằm tái cấu trúc danh mục của mình. Trong đó, có một số lượng lớn cổ phiếu có tính thanh khoản cao và các trái phiếu Chính phủ.

Tuy nhiên, qua các số liệu chính thức, thì dòng tiền chuyển ra khỏi Việt Nam có tỷ trọng rất thấp so với giá trị danh mục giải ngân. Điều đó chứng tỏ dòng vốn vẫn nằm tại Việt Nam và đây là thời điểm hợp lý để họ mua vào cổ phiếu của các danh mục mới.

Mặt khác, các tổ chức tài chính nước ngoài cũng đã có những giải pháp để vượt qua khó khăn của mình nên sức ép vào việc giải ngân để rút vốn đối với khoản đầu tư tại Việt Nam không lớn như trước đây.

Theo tôi, đây là lý do nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh mua vào trong nửa cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2009. Ngoài ra, theo các báo cáo tài chính quý 1/2009, nhìn chung các doanh nghiệp đã có đánh giá khả quan hơn về tình hình kinh tế so với đầu năm, do đó nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra lạc quan hơn đối với việc đầu tư vào Việt Nam.

Với khối lượng giao dịch tăng mạnh như hiện nay, thị trường chứng khoán đang được khá nhiều nhà đầu tư lớn chú ý. Ủy ban Chứng khoán có những chuẩn bị gì để đón luồng vốn đó và đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng trong thời gian tới?

Để đẩy nhanh tính thanh khoản và trước sự khởi sắc của thị trường, Ủy ban Chứng khoán đã đưa ra một số giải pháp cũng như xây dựng khung pháp lý, chính sách, công nghệ cho thị trường.

Trong tháng 6/2009 sẽ đưa vào vận hành 2 thị trường tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCOM) và thị trường trái phiếu chuyên biệt theo cơ chế mới để hỗ trợ nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán cũng đang trình Bộ Tài chính Thông tư về giao dịch, theo đó cho phép nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch và trong một số trường hợp sẽ cho phép việc mua bán chứng khoán trong cùng một phiên.

Dưới sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán cũng đã cho phép Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM rút ngắn thời gian giao dịch xuống còn T+1 đối với các giao dịch từ 100.000 đơn vị trở lên. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán cũng xem xét để sớm thực hiện việc kéo dài thời gian giao dịch để gia tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Tháng 6/2009, hai sàn chứng khoán sẽ giao dịch thêm 15 phút

Vậy khi nào sẽ chính thức áp dụng việc kéo dài thời gian giao dịch, thưa ông?

Hiện nay Ủy ban Chứng khoán đang phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán xem xét về năng lực hệ thống giao dịch, thanh toán bù trừ để có thể mở thêm phiên giao dịch vào buổi chiều.

Điều này sẽ tạo cơ hội cho nhà đầu tư giao dịch dựa trên những diễn biến của các thị trường chứng khoán châu Á, qua đó tạo thêm tính thanh khoản cho thị trường chứng khoánViệt Nam.

Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều đòi hỏi phải đẩy nhanh hệ thống công nghệ của Trung tâm Lưu ký để đảm bảo duy trì thời gian thanh toán T+3.

Mặt khác, việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều đòi hỏi sự chuẩn bị về hệ thống, nhân lực của các công ty chứng khoán.

Trước mắt, để tạo tính thanh khoản cho thị trường, Ủy ban Chứng khoán đã cho phép các sở giao dịch kéo dài thêm thời gian giao dịch vào phiên buổi sáng thêm khoảng 15 phút. Thời điểm bắt đầu thực hiện là vào tháng 6/2009.