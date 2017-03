Tiền giả sẽ bị đóng dấu, bấm lỗ

Theo A.H. (TTO)



Theo đó NHNN quy định khi giao dịch tiền mặt với khách hàng nếu phát hiện đồng tiền có dấu hiệu nghi vấn NHNN chi nhánh, Sở Giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối chiếu với đặc điểm bảo an của tiền mẫu và căn cứ vào thông báo của NHNN về đặc điểm nhận biết tiền giả để kết luận.Trường hợp khẳng định đồng tiền có dấu hiệu nghi vấn là loại tiền giả các NH phải lập biên bản, thu giữ và đóng dấu, bấm lỗ tiền giả. Đối với tiền giả loại mới, các NH lập biên bản, thu giữ, thông báo và gửi toàn bộ tiền giả loại mới về NHNN trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện.Đơn vị thu giữ tiền giả cũng phải thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp, xử lý khi có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả hoặc khi phát hiện tiền giả loại mới hoặc phát hiện từ 5 tờ tiền giấy giả trở lên trong một giao dịch hoặc khi khách hàng không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ tiền giả.NHNN cũng cho biết lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước 6 tháng đầu năm 2013 giảm 42,83% so với cùng kỳ năm 2012. NHNN khuyến cáo người tiêu dùng cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và tạo thói quen kiểm tra đồng tiền mỗi khi giao dịch tiền mặt để giảm thiểu rủi ro nhận phải tiền giả.