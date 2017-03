Tiền giấy 200 đồng được rao bán gấp 250 lần mệnh giá

Tờ tiền mệnh giá 200 đồng được rao bán trên một số trang mạng trực tuyến với mức giá 2,49 USD chưa kể phí giao hàng

Trên một mẩu tin khác, "Tờ bạc Việt Nam ra đời năm 1988 với hình bến cảng ở mặt sau" là lời giới thiệu của người bán cho tiền giấy 500 đồng của Việt Nam. Theo đó, người mua có thể sở hữu tờ tiền còn giá trị lưu thông này với mức giá 1 USD (tương ứng 21.200 đồng). Phí giao hàng sẽ là 0,5 USD cho mỗi đơn hàng, nhưng có thể lên tới 2 USD nếu người mua yêu cầu chuyển tới Australia.

Theo thông tin trên mẩu tin rao bán này, đã có 31 tờ bạc 500 đồng được bán, và số lượng còn lại không nhiều. Nếu khách hàng chấp nhận mua 12 tờ thì hàng sẽ được chuyển qua đường hàng không với mức phí 1,5 USD, nhưng nếu mua 24 tờ thì phí chuyển chỉ còn 1 USD.

Trong khi đó, tiền giấy không còn giá trị lưu hành và khá hiếm, như tiền cotton 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng được bán với giá cao ngất ngưỡng, từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng/tờ. Riêng set tiền giấy 10 tờ được phát hành từ năm 1987 đến 1994 đang được rao bán với giá 35 USD, kèm phí chuyển hàng 7 USD. Như vậy, muốn sở hữu 10 đồng tiền giấy (với 4 mệnh giá không còn giá trị lưu thông tại Việt Nam), khách mua phải chi số tiền gần một triệu đồng. Thậm chí, người bán không đồng ý ship hàng trong lãnh thổ Việt Nam, người mua chỉ nhận được tiền sau khi đã chuyển khoản thanh toán 14 ngày.

Mặc dù mức chào bán của những đồng tiền này có lúc cao gấp vài trăm lần so với mệnh giá, nhưng đây không phải là chuyện hiếm với tiền Việt Nam. Trong nước, vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, tiền cotton 10.000 đồng rất được ưa chuộng để mừng tuổi, nên giá của đồng tiền này có lúc đã đội tới bạc triệu. Tương tự, khá nhiều đồng tiền của các quốc gia khác mang ý nghĩa may mắn như tờ 2 USD của Mỹ, tiền hình ngựa của Mông Cổ ... cũng từng được bán tại Việt Nam với giá bán chênh từ vài chục đến vài trăm lần so với mệnh giá thực.