Tiền polymer 100.000 đồng bị làm giả nhiều nhất

Trong đó, tiền giả tiền polymer chiếm 95%. Bị làm giả chủ yếu là tiền polymer mệnh giá 100.000 đồng (chiếm 40%) và 50.000 đồng (chiếm 26%).

Để tránh nhận tiền giả, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người tiêu dùng nên kiểm tra tiền trước khi giao dịch. Các loại tiền giả polymer đều có thể dễ dàng nhận biết bằng tay và mắt thường qua các yếu tố bảo an như hình bóng chìm, dây an toàn, in lõm, mực đổi màu hoặc có thể kéo nhẹ ở cạnh tờ bạc. Trong khi tiền giả làm bằng chất liệu nylon, dễ giãn hoặc rách.

L.THANH