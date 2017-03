Tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm: Cần tăng “đô” cho kích cầu tiêu dùng

Từ tháng 5 nên tăng lương cho người có thu nhập thấp Được biết, đang có đề nghị nên tăng lương cho các đối tượng có thu nhập thấp vào tháng 5-2009. Đây không phải là đợt tăng lương theo định kỳ. Theo quan điểm của tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm, tiền lương thực tế bị giảm sút không chỉ do không có việc làm, do phải giảm ngày công mà còn do lạm phát tăng cao. Thực tế lương tăng không kịp với tăng giá hàng hóa. Đợt tăng lương này chắc chắn sẽ giúp kích cầu tiêu dùng. Hiện nay, các cơ quan đang nghiên cứu về đối tượng được hưởng chính sách này, cũng như mức độ tăng...