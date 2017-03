Tiền Trung Quốc ‘lên ngôi’, Việt Nam ảnh hưởng gì ?

Phụ thuộc vào sự ứng phó của Việt Nam Khi vào giỏ tiền tệ thế giới, nhân dân tệ mạnh lên, Việt Nam nhập siêu nhiều nên sẽ càng “thiệt thòi”. Bởi lẽ đồng nhân dân tệ mạnh lên, tức là Việt Nam sẽ phải nhập nguyên liệu đầu vào với giá càng cao. Thâm hụt thương mại Việt Nam-TQ vốn đã lớn sẽ càng lớn thêm. Nếu Việt Nam tăng được xuất khẩu vào thị trường TQ thì Việt Nam mới được lợi nhiều hơn vì khi đó ngoại tệ quy đổi từ nhân dân tệ cũng tăng lên. Để tránh “thiệt thòi” do nhân dân tệ mạnh lên, Việt Nam cần phải có biện pháp cân bằng thương mại với TQ. Trước hết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế để từ đó nâng cao giá trị và sức mạnh của đồng tiền Việt Nam. Hiện nay nguyên liệu đầu vào, phục vụ sản xuất của Việt Nam cũng đang phụ thuộc nhiều vào TQ. Việt Nam cần tận dụng lợi thế từ các hiệp định tự do thương mại đã ký kết để đa dạng hóa thị trường nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, vừa để giảm sự phụ thuộc vào TQ, vừa để tìm được thị trường nguyên liệu đầu vào với giá cả hợp lý, chất lượng cao hơn. Như vậy việc nhân dân tệ được xếp vào giỏ thanh toán quốc tế ảnh hưởng đến Việt Nam tốt hay xấu là do Việt Nam ứng phó với động thái này ra sao. TS CAO SỸ KIÊM, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Tiền Trung Quốc khó “qua mặt” tiền Mỹ Hiện nay nhân dân tệ vẫn đang cao hơn so với giá trị thực, hơn nữa TQ đang muốn đẩy mạnh xuất khẩu. Bởi vậy sắp tới TQ có thể tìm cách để phá giá đồng nội tệ của mình. Điều đó làm hàng hóa TQ rẻ hơn và nhập siêu của Việt Nam lại tăng lên. Riêng về nguy cơ đồng tiền TQ sẽ chiếm tỉ trọng cao hơn cả USD trong giỏ tiền tệ thế giới, theo cá nhân tôi là khó xảy ra trong vòng ít nhất 20 năm tới. Bởi tỉ trọng bao nhiêu không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của đồng ngoại tệ đó mà còn phụ thuộc phần lớn vào thể chế chính trị, cung cách điều hành… của quốc gia đó. Đồng nhân dân tệ khó có thể vượt “qua mặt” đồng USD. TS NGUYỄN TRÍ HIẾU, chuyên gia tài chính ngân hàng