Tiếp tục đề xuất thành lập 'Chính quyền cảng biển'

Tại phiên họp, Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Quang Đạm cho rằng, nội dung hoạt động hàng hải rất rộng nhưng phạm vi điều chỉnh của dự luật chỉ giới hạn nên phần lớn vấn đề liên quan an ninh hàng hải chưa được điều chỉnh.“Nhiều vấn đề trên biển hiện nay chưa được luật điều chỉnh nên chúng tôi thấy khó khăn như việc bắt giữ. Tổ chức chống cướp biển, cướp có vũ trang khu vực châu Á xếp Việt Nam ở vị trí thứ 3 trong châu Á về cướp có vũ trang. Điều đó cho thấy vấn đề an ninh liên quan đến hàng hải rất đáng quan tâm”, ông Đạm nói. Theo ông Đạm, rất nhiều hoạt động liên quan an ninh hàng hải diễn ra ngoài lãnh hải mà trong Công ước Luật biển không điều chỉnh, giao quyền đó cho quốc gia ven biển thì luật pháp của chúng ta vẫn còn bỏ ngỏ như: vấn đề buôn bán dầu trên biển; quy định tạm giữ tàu khi xảy ra tranh chấp…