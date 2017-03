Tiếp tục siết ôtô nhập khẩu

Ý kiến của Tổng cục Hải quan được đưa ra sau khi một số hải quan địa phương gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục thông quan đối với xe chở người dưới 16 chỗ do các quy định hiện hành chưa thống nhất.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu, khi làm thủ tục nhà nhập khẩu ôtô mới nguyên chiếc dưới 16 chỗ ngồi phải nộp kèm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp. Cơ quan hải quan sau khi thu đủ các loại thuế theo quy định thì tiến hành giải quyết cho doanh nghiệp đưa xe về địa điểm kiểm tra chất lượng được ghi trong giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trên tờ khai hải quan phải ghi rõ “hàng chờ kết quả kiểm tra chất lượng” theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Sau khi đã có kết quả kiểm tra chất lượng, cơ quan hải quan mới tiến hành đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan và ký xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu.

Ngoài ra, từ ngày 5/9/2010, các loại ôtô, bộ linh kiện lắp ráp ôtô nhập khẩu về Việt Nam phải đảm bảo điều kiện - không bị đục sửa, đóng lại số khung, số máy, trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức. Đây được cho là giải pháp nhằm ngăn ngừa hiện tượng nhập lậu xe ôtô không rõ nguồn gốc vào VN.

Hồi tháng 6 vừa qua, Chính phủ cũng có văn bản yêu cầu bổ sung một số mặt hàng vào diện cấm nhập khẩu. Theo đó, các loại ôtô chưa qua sử dụng, nhưng đã bị đục sửa, đóng lại số khung số máy từ nước ngoài sẽ thuộc diện bị cấm nhập khẩu dưới mọi hình thức.

Theo Như Quỳnh (VNE)