Tiết kiệm điện hàng tỉ đồng/năm

Sáng 17-6, trong Hội thảo về tiết kiệm năng lượng trong xây dựng tòa nhà, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC) và Sở Xây dựng TP.HCM đã đưa ra nhiều khuyến nghị cho chủ đầu tư cao ốc văn phòng, siêu thị, trung tâm thương mại trong việc tiết kiệm năng lượng.

75% điện dùng chạy máy lạnh

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc ECC, cho biết cứ mỗi năm ECC khảo sát trên 30 tòa nhà. Bốn năm qua đã khảo sát khoảng 200 tòa nhà trên toàn quốc. Kết quả khảo sát cho thấy hiện trạng sử dụng năng lượng như sau: đến 76% điện năng tiêu thụ cho máy lạnh (ở các công sở), ở khách sạn là 75% và ở các công trình thương mại là 58%. Hệ thống chiếu sáng chiếm 9%-18% năng lượng. Máy tính, máy in, quạt, máy nước nóng, thang máy… chiếm phần năng lượng còn lại.

Ông Phạm Huy Phong, Trưởng phòng Kỹ thuật của ECC, cho biết qua khảo sát cũng thấy nhiều công trình có “sai lầm” dẫn đến tổn thất năng lượng cao. Ví dụ như các cao ốc văn phòng hướng đông tây, thiết kế theo kiểu dùng kính nhưng có diện tích kính trên 50%, sẽ gây xâm nhập nhiệt lớn. Ngoài ra, nhiều tòa nhà không có lam che nắng, không có hành lang để giảm bức xạ, mái tôn không cách nhiệt hoặc cách nhiệt không hiệu quả, doanh nghiệp chưa biết tận dụng hệ thống thông gió và chiếu sáng tự nhiên… Đây là các biện pháp cơ bản mà không làm, nói gì đến việc thực hiện giải pháp “cao cấp” hơn như xây tường nhiều lớp, thiết kế mái đôi để giảm nhiệt, hay là tái sử dụng nước thải, bố trí hệ thống trữ nước mưa để sử dụng.

Nếu biết tính toán, điều chỉnh hợp lý, các trung tâm thương mại, siêu thị… sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong việc tiêu thụ điện. Ảnh: HTD

Cũng may là gần đây, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu “đua” tiết kiệm năng lượng. Ông Phong cho biết chỉ mới bước đầu thôi mà đã cho kết quả rất khả quan.

Giảm 100 triệu đồng/tháng

Ông Phong cho biết tuần qua, khi đoàn đi khảo sát các siêu thị, có siêu thị vui mừng thông báo tháng rồi tiền điện giảm gần 100 triệu đồng. Siêu thị này từng có trên 1.000 m2 mái tôn. Vào giữa trưa, nhiệt độ dưới mái tôn đến 70oC, phần không khí bên dưới cũng trên 40oC. Siêu thị này lại đặt toàn bộ dàn lạnh ở khu vực này khiến cho các dàn lạnh bị “nướng” vào buổi trưa. Mặc dù chạy hết công suất nhưng khu vực ẩm thực ở tầng trên của siêu thị này luôn nóng, luôn trên 28oC. ECC đã tư vấn thay toàn bộ tôn cũ bằng tôn cách nhiệt, đồng thời lắp hai quạt hút gió thông tầng. Kết quả là hiện nay, siêu thị chỉ cần chạy một máy lạnh 90 kW, đôi khi đông khách hay nắng nóng thì chạy thêm nửa công suất của máy lạnh thứ hai, thay vì luôn phải chạy hai máy như trước. Mỗi tháng tiết kiệm gần 100 triệu đồng, tính ra là cả tỉ đồng mỗi năm.

Ông Phong cho biết để tiết kiệm năng lượng thì cần chú ý đến vỏ bọc công trình. Bởi lẽ vách phủ, mái che có thể làm hao tốn hoặc giúp tiết kiệm điện. Ông cho ví dụ một siêu thị xây dựng thông tầng ở khu vực cầu thang. Để lấy sáng cho cầu thang, siêu thị này làm chóp kính che phủ bên trên, vách ngăn cũng bằng kính. Thiết kế này vừa đẹp vừa hiện đại nhưng lại tích tụ khí nóng. Không khí nóng cứ dồn vào khu vực nhà sách ở tầng trên cao, sát bên khoảng thông tầng. Máy lạnh chạy hết công suất nhưng nhiệt độ trong nhà sách luôn cao hơn 28OC. ECC đã tư vấn lắp vách ngăn nhôm kính cách ly giữa nhà sách và khoảng thông tầng. Tuần qua, khi ECC đi khảo sát thì thấy nhiệt độ trong nhà sách chỉ 26OC, mát mẻ hơn hẳn.

Ông Phan Trường Sơn, Trưởng phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết không nhất thiết bỏ nhiều chi phí đầu tư mới có thể tiết kiệm năng lượng. Có những giải pháp đơn giản như mở cửa chớp để lấy sáng cho nhà vệ sinh để khỏi bật đèn, bố trí đèn vừa soi tranh vừa soi lối đi như trong khách sạn Majestic. Khách sạn này còn rải sỏi vàng trên mái nhằm giảm hấp thụ nhiệt.

Tiết kiệm năng lượng ở cao ốc văn phòng Nâng cao ý thức người sử dụng: 5%-10%. Sử dụng máy điều hòa không khí hiệu suất cao: 10%-15%. Cải tạo hệ thống chiếu sáng: 3%-5%. Giảm xâm nhập nhiệt: 2%-4%. Bảo dưỡng thiết bị, máy điều hòa, đèn: 2%-3%. Tổng năng lượng có thể tiết kiệm: 20%-35%. Tiết kiệm năng lượng ở trung tâm thương mại, khách sạn Cải tạo hệ thống chiếu sáng: 2%-3%. Cải tạo hệ thống điều hòa không khí: 5%-10%. Vận hành và bảo dưỡng hợp lý: 3%-5%. Ứng dụng các giải pháp mới: 3%-5%. Cải tạo vỏ bọc công trình: 1%-2%. Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng: 1%-2%. Tổng năng lượng có thể tiết kiệm: 15%-25%.

QUỲNH NHƯ