Tiêu thụ xi măng tăng mạnh

Thống kê của Bộ Xây dựng tháng 4 vừa qua cho biết, lượng xi măng tiêu thụ trong tháng ước đạt 4,49 triệu tấn, tăng 0,23 triệu so với tháng 3 và tăng 11,2% so với cùng kỳ 2008. Với đà tăng trưởng đó, tiêu thụ xi măng tháng 5 được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh ở cả hai miền.

Tuy nhiên, sức mua tăng không có nghĩa là giá cả sẽ “leo thang” theo vì nguồn cung xi măng hiện nay đang khá dồi dào. Tồn kho xi măng tính đến cuối tháng 4 vẫn còn 0,36 triệu tấn, Clinker là 1,09 triệu tấn.

Tuy giá bán xi măng ở các tỉnh phía bắc có tăng nhẹ, lên khoảng 50.000 đồng/tấn nhưng theo Bộ Công Thương, lý do không phải do sức tiêu thụ tăng mà vì giá đầu vào tăng. Cụ thể, giá than, giá điện tăng đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của một số nhà máy thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ở các tỉnh phía Bắc.

Hiện giá bán lẻ xi măng phía bắc phổ biến ở mức 900.000 – 1.200.000 đồng/tấn.

Trong khi đó tại khu vực phía nam, giá cả vẫn ổn định ở mức 1.200.000– 1.400.000 đ/tấn.

Miền nam hiện chiếm 40% thị trường tiêu thụ xi măng cả nước với nhu cầu năm 2009 dự báo khoảng 17,8 - 18 triệu tấn, trong khi tổng công suất thực tế các nhà máy tại chỗ chỉ vào khoảng là 5,5 triệu tấn. Như vậy sẽ thiếu hụt 12 - 12,5 triệu tấn xi măng.

Tuy nhiên, từ tháng 12 năm ngoái, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng và các cơ sở sản xuất vận chuyển 10 - 12,5 triệu tấn xi măng và Clinker vào nam.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra tình hình sản xuất tiêu thụ phía nam và khẳng định nguồn cung vẫn ổn định. Do đó, thị trường sẽ không xảy ra tình trạng khan hàng để đẩy giá lên được.

Bộ Công Thương cũng dự báo tình hình tiêu thụ xi măng tháng 5 sẽ tiếp tục tăng mạnh nhưng giá xi măng vẫn ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ.