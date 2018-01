Tiểu thương An Đông sốc vì đồng hồ điện chạy phi mã

Ngày 5-1, tiểu thương chợ An Đông đã có cuộc gặp với ông Dương Thanh Trung, Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án quận 5 (TP. HCM), chủ đầu tư hạng mục gắn đồng hồ điện tại Trung tâm thương mại An Đông, BQL chợ An Đông và nhà cung cấp đồng hồ điện là Công ty Phương Lai.

Đồng hồ điện "có vấn đề"

Theo các tiểu thương, sau nhiều năm dài kiến nghị được lắp đặt đồng hồ điện tại từng quầy sạp tại chợ An Đông, đến đầu tháng 11-2017 tiểu thương mới chính thức được BQL chợ gắn đồng hồ điện với tổng số 1.690 cái.

Theo bà Nguyễn Thái Trang, đại diện cho các tiểu thương, tất cả đồng hồ đều có kiểm định nên cho vận hành thử để chốt con số và đưa vào vận hành chính thức ngày 1-1-2018.

Tuy nhiên, khi bà con tiểu thương theo dõi, kiểm tra từ ngày gắn vận hành thử tới chiều 30-12-2017 thì phát hiện có đồng hồ chạy quá nhanh, có cái không chạy.

Điển hình quầy D11, D12, D13 ở tầng trệt, bà Thu Thùy (chủ sạp) nói: "Đồng hồ của tôi gắn từ ngày 23 tới 30-12 mà tốn 192 kWh". Tương tự, bà Thanh Thảo cho biết quầy của bà chỉ có một bóng đèn và một quạt, gắn đồng hồ điện từ ngày 27 đến 30-12 mà tiêu thụ hết 108 kWh, trong khi quầy đối diện gắn cùng ngày với bà Thảo mà chỉ có… 5 kWh.

Bà Phạm Kim Phượng, kinh doanh giỏ xách, cho hay chợ đã gắn xong 1.690 cái đồng hồ điện nhưng giấy kiểm định chỉ có 60 giấy kiểm định. Khi hỏi thì nhà cung cấp cho rằng do chợ An Đông đòi gắn gấp nên giấy kiểm định sẽ đưa sau. “Vậy đồng hồ điện mua xong là đem gắn cho chúng tôi chứ chưa qua kiểm định? Do đó, chúng tôi nghi ngờ về chất lượng đồng hồ điện”.

Bà Phượng cho rằng quận chăm lo cho bà con qua việc ký hợp đồng với nhà cung cấp gắn đồng hồ điện khiến bà con vui mừng. Tuy nhiên, hiện nay ở thành phố đã chuyển sang đồng hồ điện điện tử, đồng hồ điện cơ lắp tại chợ An Đông đã lỗi thời.

“Nếu đầu tư cho tiểu thương phải hiện đại đúng như tinh thần là chợ An Đông sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất phía Nam, chứ đừng để chúng tôi “xài đồ cổ” - bà Phượng đề nghị.

Các tiểu thương cũng đề nghị chủ đầu tư, nhà cung cấp cần khắc phục sai sót, đổi đồng hồ mới có chất lượng và lắp vị trí cho phù hợp.



Có giấy kiểm định nhưng đồng hồ điện chạy quá nhanh, thậm chí không chạy.

Xin lỗi vì “sự cố”

Ông Dương Thanh Trung, Giám đốc BQL dự án quận 5, cho biết hạng mục này có hai gói thầu gồm cung cấp đồng hồ điện và xây lắp. Theo nguyên tắc chào hàng cạnh tranh, có ba đơn vị tham gia, trong đó Công ty Phương Lai chào giá trọn gói là 354.000 đồng/cái, kể cả phí thẩm định.

“Theo nguyên tắc chào hàng cạnh tranh thì Phòng Tài chính duyệt giá rẻ nhất chứ không có chuyện ai giới thiệu hay có ưu ái” - ông Trung giải thích.

Ông Nguyễn Trọng Huân, Giám đốc kỹ thuật Công ty Phương Lai, khẳng định công tơ điện do công ty cung cấp là chính hãng, tất cả công tơ được gắn ở chợ đều được kiểm định. Tất cả kiểm định này đều do Công ty Thí nghiệm điện miền Nam cấp.

Tuy nhiên, ông Huân xin lỗi vì số công tơ điện xảy ra nhiều hơn bình thường so với những đơn vị mà công từng cung cấp. “Thống kê cho thấy bình thường bán ra đồng hồ điện luôn có sự cố nhưng tỉ lệ chưa bao giờ quá 3%” - ông Huân cho biết.

Cũng theo ông Huân, trong ba ngày gần đây kiểm tra tổng cộng 37 công tơ điện, chủ yếu kiểm tra lỗi không chạy thì có 17 trường hợp. Trong đó có chín trường hợp hoàn toàn do thiết bị, sáu trường hợp do thi công, ba trường hợp là chưa vô điện... Tổng cộng có chín cái lỗi thiết bị, 22 cái bình thường, sáu trường hợp chạy nhanh, chậm, ba trường hợp thì không xác định được.

Ông Huân cho biết đồng hồ điện này được sản xuất bởi Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện ở miền Bắc. Ông Huân cũng thừa nhận việc vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM xa là nguyên nhân gây đồng hồ sai số do lệch cơ. Còn việc kiểm định xong rồi giao đến khách hàng vẫn có trường hợp lỗi phần cơ.

“Công tơ gắn lên cho tiểu thương đều được kiểm định. Nếu công tơ bị lỗi, công ty có trách nhiệm thay cái mới. Công ty chỉ là thương mại, không có chức năng kiểm định… Nếu không có gì trục trặc thì tuần sau công ty sẽ đổi mới 1.690 cái đồng hồ điện” - ông Huân khẳng định.