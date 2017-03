Tìm đầu ra cho xuất khẩu rau quả

- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau hoa quả trong tháng 4-2009 đạt gần 32,5 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng trước nhưng tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2008. Tính chung bốn tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu rau, hoa quả của Việt Nam đạt 127,8 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2008. Nga đã vượt qua Trung Quốc để vươn lên vị trí thứ nhất trong số những nước nhập khẩu rau, hoa quả của Việt Nam. Trong tháng 4-2009, kim ngạch xuất khẩu rau, hoa quả của Việt Nam sang thị trường này đạt hơn 3,5 triệu USD, tăng 56% so với tháng trước, giảm nhẹ xuống mức 3,76% so với cùng kỳ năm 2008. Tiếp đến là Trung Quốc, trong bốn tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu rau, hoa quả vào thị trường này đạt 12,9 triệu USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2008. - Các nước láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia đã tạo dựng tên tuổi cho một số sản phẩm rau quả tại thị trường châu Âu (EU). Chẳng hạn Malaysia vào năm 2004 đã chiếm đến 46% lượng nhập khẩu của EU đối với những loại trái cây được ưa chuộng. Thái Lan có thị phần lớn tại EU đối với các loại trái cây như đu đủ (4%), me (7%), bắp ngọt (67%), măng tây (8%)... Còn Việt Nam, ngoại trừ thanh long, các sản phẩm rau quả xuất khẩu khác chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên thị trường quốc tế.