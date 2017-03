Tìm kiếm hướng đi riêng

Nhìn ra thế giới

Ricochet là hình thức quảng cáo kết hợp giữa những bài viết với các quảng cáo hiển thị về thương hiệu đó xung quanh. Cụ thể, khi doanh nghiệp sử dụng Ricochet, họ được phép chọn ra bài báo từ các ấn phẩm của Times như: The New York Times hay The Boston Globe có nội dung liên quan, phù hợp với thông điệp của mình. Sau đó, một URL duy nhất sẽ được tạo ra cho bài báo đó, và được post lên các mạng xã hội, blog hoặc các nơi khác. Khi một người đọc bài báo này trên Twitter, Facebook - họ sẽ thấy bài báo với các quảng cáo hiển thị của riêng thương hiệu đó xuất hiện xung quanh.

Susan Popper, đại diện cấp cao của SAP (khách hàng đầu tiên của Ricochet) cho biết: “Với hình thức quảng cáo này, chúng tôi có thể rút ngắn khoảng cách với khách hàng mục tiêu của mình, thông qua các bài báo (nội dung) chắc chắn có liên quan đến họ và làm họ quan tâm”.

Đây được xem là hình thức quảng cáo thương hiệu hoàn toàn mới trên thế giới - một khái niệm hoàn toàn mới trong tiếp thị số. Đồng thời, thúc đẩy các nhà quảng cáo trực tuyến không ngừng cải thiện, sáng tạo sản phẩm nhằm bắt nhịp những xu thế trên thế giới và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Quảng cáo trực tuyến Việt Nam – lựa chọn hướng đi riêng

Nếu nhìn vào tiếp thị số tại Việt Nam hiện nay, chúng ta chủ yếu dừng lại ở CPC, CPM, TVC online. Nếu xét về bề dày kinh nghiệm, hạ tầng công nghệ, phạm vi hoạt động… chúng ta vốn chưa thể cạnh tranh với những “ông lớn”.

Tuy nhiên, chúng ta lại có ưu thế từ việc “đá trên sân nhà”. Tức là, trước sự tấn công của các tên tuổi “ngoại nhập”, phương pháp “đề kháng” tốt nhất - không ngoài việc tạo ra các sản phẩm “made in Vietnam” – thân thiện và “nhắm trúng” người dùng trong nước.

Thực tế, chúng ta vẫn chưa có nhiều hình thức quảng cáo trực tuyến minh chứng cho sự đúng đắn của hướng đi này. Có chăng là Box App của Admicro - vốn được xem là nhà tiên phong trong lĩnh vực này, đã và đang cho thấy: chúng ta cũng có thể cạnh tranh với các tên tuổi lớn; vấn đề là chọn lựa con đường nào, chiến lược ra sao.

Bên cạnh những ưu điểm về hình ảnh, nội dung, thiết kế phù hợp với đối tượng, vùng miền… điểm nổi bât của Box App chính là công nghệ vượt trội cho phép khách hàng tự thiết kế và quản lý quảng cáo; quy trình tạo - thay đổi và cập nhật quảng cáo được đơn giản hóa/Việt hóa; tích hợp nhiều ứng dụng (video, chuỗi hình ảnh, hệ thống định vị bản đồ, liên kết facebook, twitter...) khuyến khích độc giả tăng thời gian và lượt click tương ứng với box….

Quả thực, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng không thể phủ nhận, hình thức này có những lợi thế vượt trội, đặc biệt là sự phù hợp với thị trường Việt Nam hiện nay.

Có thể nói, các nhà cung cấp quảng cáo trực tuyến của chúng ta, sáng tạo ra sản phẩm mới thôi chưa đủ, quan trọng là phải sáng tạo dựa trên bản sắc Việt, phù hợp với thói quen và nhu cầu người Việt Nam - đó chính là hướng đi phù hợp nhất với chúng ta hiện nay.

Thu Nguyễn