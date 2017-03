Tín dụng đen “tát nước” theo lãi suất ngân hàng

Anh Trần T., chủ một cơ sở may gia công tại quận Tân Bình, cho biết vì tiền đáo nợ khoản vay 200 triệu đồng của một ngân hàng nên anh đã vay nóng tiền bên ngoài. Nếu trước Tết anh vay nóng, mức lãi chỉ tính 3%/tháng thì nay người cho vay đòi đến 4%/tháng, còn nếu vay cả năm lãi được tính gộp trên 22%/năm.

Ghi nhận tại các chợ thuộc TP.HCM, chúng tôi cũng thấy nạn cho vay nặng lãi đang bùng mạnh trở lại. Chị Thanh Phương, kinh doanh ngành hàng quần áo may sẵn tại chợ An Đông (quận 5), cho biết hiện nay có nhiều bạn hàng làm ăn với chị phải vay tiền bên ngoài với mức lãi đến 5%/tháng để kinh doanh, lý do các ngân hàng hiện hạn chế cho vay, mặt khác thủ tục xét duyệt vẫn còn rườm rà.