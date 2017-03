Tín hiệu lạc quan từ nước Mỹ

Theo báo cáo cuối tuần qua, GDP quý II của nước Mỹ tăng trưởng âm 1% so với quý 1/2009. Trước đó, từ tháng 1 đến tháng 3, nước Mỹ suy giảm tới 6,4%, thành tích tệ hại nhất kể từ đầu 1982. Đây là quý thứ tư liên tiếp kinh tế Mỹ lao dốc và là thời kỳ tăng trưởng giảm dài nhất kể từ năm 1947. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, GDP quý II đạt âm 3,9%, khả quan hơn so với con số 5,5% hồi quý I.

Thành tích tăng trưởng âm 1% khả quan hơn dự đoán của giới phân tích. Dư luận phấn khởi cho rằng đà đi xuống chậm dần trong lĩnh vực xuất khẩu và đầu tư là bằng chứng rõ ràng cho thấy suy thoái gần chấm dứt sau 19 tháng hoành hành.

Hoạt động đầu tư kinh doanh chỉ suy giảm 8,9% trong quý II, sau khi lao dốc tới 39,2% vào quý trước đó. Lĩnh vực xuất khẩu cũng hãm đà đi xuống, với tăng trưởng âm 7%, thay vì âm 29,9% như trong 3 tháng đầu năm nay.

Tuy nhiên, sức chi tiêu tiêu dùng, yếu tố chiếm hai phần ba trong các hoạt động kinh tế Mỹ, vừa có 3 tháng ảm đạm. Theo thống kê, sức chi tiêu giảm tới 1,2% trong quý 2, sau khi nhích nhẹ 0,6% vào quý trước. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn quan ngại về tình hình việc làm. "Chúng ta không thể phục hồi nếu vẫn người lao động vẫn tiếp tục bị sa thải".

Sau khi suy thoái kết thúc, xuất phát điểm của đà phục hồi sẽ ở mức rất thấp. Trong báo cáo hằng năm về kinh tế Mỹ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã dự báo suy thoái sắp kết thúc nhưng đà đi lên sẽ diễn ra chậm chạp.

Tuy nhiên, hôm cuối tuần, các nhà đầu tư tạm dẹp sang một bên mối lo về sức chi tiêu hay tỷ lệ thất nghiệp. Sự phấn khởi về số liệu GDP đẩy chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones 9.171,61 sau khi tăng thêm 17,15 điểm.