Tín hiệu tích cực từ rào cản thương mại

Rào cản thương mại là những biện pháp được một số nước nhập khẩu dựng lên nhằm hạn chế hàng đến từ các nước xuất khẩu, trong đó có Việt Nam. Có thể chia rào cản thương mại thành hai nhóm:

Nhóm biện pháp thứ nhất có tính áp đặt trừng phạt. Theo đó, các nước nhập khẩu sẽ đưa ra những rào cản như thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, hay biện pháp tự vệ bằng hạn ngạch, hoặc cấm nhập khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày da, tôm... từng chịu khá nhiều tổn thất từ rào cản này. Ở nhóm biện pháp này, những nước được xem là nạn nhân ít có khả năng hạn chế tổn thất mà phần lớn phụ thuộc vào quyết định của nước nhập khẩu.

Nhóm biện pháp thứ hai bao gồm các yêu cầu kỹ thuật (nhãn mác, chất lượng, đóng gói...), hay các đòi hỏi về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam thường bị ảnh hưởng bởi biện pháp này là gạo, thủy sản, rau củ, trái cây, đồ gỗ… Cách duy nhất để vượt qua rào cản kỹ thuật này là doanh nghiệp phải nắm đầy đủ và thực hiện đúng các yêu cầu mà các nước nhập khẩu đề ra. Như vậy khó khăn về rào cản kỹ thuật biện pháp này đưa ra hoàn toàn nằm trong khả năng của doanh nghiệp xuất khẩu.

Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Trương Đình Hòe thừa nhận vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của hàng thủy sản Việt Nam tốt lên rất nhiều so với trước khi các nước nhập khẩu áp dụng các biện pháp kỹ thuật. Tại các thị trường nhập khẩu lớn thủy sản như Nhật Bản, Nga, các nước châu Âu…, nếu trước đây doanh nghiệp chạy đua về số lượng thì nay vấn đề chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm được đưa lên hàng đầu.

Đại diện một hiệp hội xuất khẩu nông sản cho hay Việt Nam nên lấy Trung Quốc để làm bài học kinh nghiệm. Nước này được ví như một đại công trường của thế giới, hàng hóa xuất khẩu đi nhiều nơi nhưng luôn khiến các nước nhập khẩu è dè khi xét tới yếu tố chất lượng hay an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa.

Ngoài ra, để tránh những rào cản thương mại, doanh nghiệp cần phải đa dạng hóa thị trường, hạn chế sự xuất khẩu quá nóng vào một thị trường và thường xuyên theo dõi động thái của các nước nhập khẩu để có chính sách xuất khẩu phù hợp.

TRUNG HIẾU