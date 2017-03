Tính một đằng, người mua một nẻo

Hiệp hội Da giày Việt Nam, hiệp hội Dệt may Việt Nam đã xúc tiến các kế hoạch xây dựng trung tâm nguyên phụ liệu từ đầu năm 2000 nhưng đến nay vẫn chưa khai trương được điểm giao dịch nào. Trong khi đó, doanh nghiệp nhanh nhạy đi trước. Năm 2008 công ty Sài Gòn 2 khai trương trung tâm Sanding TAM đặt tại khu vực gần chợ nguyên liệu hàng may mặc Tân Bình. Tháng 5.2009, công ty Liên Anh cũng đưa vào hoạt động giai đoạn một trung tâm nguyên phụ liệu dệt may – da giày tại Dĩ An, Bình Dương.

Có vẻ như nhà kinh doanh đã đi đúng hướng khi quyết định đầu tư, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Sanding TAM được đầu tư trên 20 tỉ đồng, sức chứa khoảng 150 gian hàng hiện chỉ có 15 gian hàng, dù công ty may Sài Gòn 2 đã khuyến mãi giảm giá cho thuê xuống chỉ còn 1 triệu đồng/gian/tháng. Trung tâm Liên Anh với tổng đầu tư khoảng 100 tỉ đồng, được xây trên diện tích 8,5ha, gồm chợ nguyên liệu, kho nội địa, kho ngoại quan, khu văn phòng làm việc và phòng hội nghị... mới chỉ có 50 doanh nghiệp đăng ký gian hàng.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, người quản lý Sanding TAM cho biết: “Trước khi khai trương, chúng tôi đã khảo sát thị trường rất kỹ qua tiếp xúc với hiệp hội cũng như các nhà sản xuất nguyên phụ liệu lớn ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore… Tuy nhiên, làm rồi mới thấy, tâm lý và thói quen của nhà sản xuất Việt Nam hoàn toàn khác với đánh giá”. Theo ông Toàn, lợi thế ở ngay trung tâm chợ Tân Bình cũng không giúp gì Sanding Tam.

Ông Lê Quốc Ân, chủ tịch hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng: “Thị trường Việt Nam ẩn chứa những điều chưa hiểu nổi”. Một số doanh nghiệp trong ngành cho rằng, nếu là doanh nghiệp quốc doanh, đến trung tâm nguyên phụ liệu có thể không có hoa hồng như mua từ nước ngoài. Mặt khác, thói quen thị trường Việt Nam khác các nước. Ở Trung Quốc, Thái Lan, các nhà sản xuất lớn đều tìm đến trung tâm kinh doanh nguyên phụ liệu để chọn hàng, đặt hàng theo nhu cầu riêng. Chỉ những cơ sở nhỏ mới mua lại nguyên phụ liệu theo catalogue có sẵn của các công ty thương mại. Còn ở Việt Nam, đa số các công ty gia công dạng cắt-may thì mua nguyên liệu theo chỉ định của khách đặt hàng. Công ty xuất FOB được quyền tự chọn mua nguyên liệu thì đã có các nhà cung cấp quen. Cơ sở nhỏ dùng xe máy đi mua hàng, nên thường lấy hàng của các sạp, cửa hàng của tiểu thương trên các hẻm nhỏ quanh khu vực bán nguyên phụ liệu chợ Tân Bình, hay vào thương xá Đại Quang Minh, chợ Phạm Văn Hai, chợ Trần Hữu Trang, chợ Tân Định.

Ông Phạm Xuân Hồng, tổng giám đốc công ty may Sài Gòn 3, cho biết, công ty sản xuất may mặc có thể ngồi nhà mua hàng qua mạng, còn công ty thương mại có thể chào hàng ngay tại văn phòng của họ. Ông Hồng cho rằng, trung tâm nguyên phụ liệu không thể dừng ở bán nguyên phụ liệu, mà phải là nơi để các công ty trong nước tiếp xúc khách hàng toàn cầu, phải thường xuyên có các cuộc triển lãm về công nghệ, xu hướng thời trang... Lúc đó, nhà cung cấp nguyên phụ liệu buộc phải vào để gặp gỡ, lắng nghe nhu cầu của nhà thiết kế, nhà sản xuất, và ngược lại.