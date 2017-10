Tinh tế kiến trúc trong lòng di sản

Bên cạnh địa chỉ nghỉ dưỡng mới, biệt thự Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas cũng mở ra kênh đầu tư hấp dẫn với cam kết chia sẻ lợi nhuận tối thiểu 10%/năm trong vòng 10 năm, hỗ trợ tài chính 65% và đảm bảo quyền sở hữu đất lâu dài cho khách hàng.





Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas tọa lạc tại vị trí đắc địa trên con đường di sản miền Trung Mỹ Sơn - Hội An - Huế, bên cạnh Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas, Vinpearl Đà Nẵng Ocean Resort & Villas, Vinpearl Hội An Resort & Villas, Vingroup giới thiệu khu nghỉ dưỡng mới: “Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas” theo mô hình “tất cả trong một”. Bao trọn 1,3km bãi biển Bình Minh hoang sơ tại Nam Hội An, Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas hứa hẹn là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn “buộc phải check-in” với du khách trong và ngoài nước.



Dự án gồm 2 phân khu chính: Phân khu khách sạn với quy mô 429 phòng được thiết kế theo hình cánh cung độc đáo; Phân khu villas gồm 132 biệt thự mang phong cách kiến trúc nhiệt đới đương đại với 90% căn có tầm nhìn hướng biển. Nội thất các phòng khách sạn và biệt thự đều được bố trí sang trọng, đẳng cấp với phong cách kiến trúc Nhiệt đới đương đại, đầy tinh tế giữa lòng di sản.





Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas là dự án đầu tiên tại Quảng Nam– Đà Nẵng được phát triển theo mô hình “tất cả trong một” nổi tiếng của Vinpearl. Lần đầu tiên tại xứ Quảng, trong cùng một tổ hợp khách hàng có thể tận hưởng khu vui chơi giải trí Vinpearl Land với nhiều trò chơi hiện đại, vườn thú bán hoang dã với hình thức ngắm thú trên thuyền mới lạ, sân golf 18 lỗ chuẩn quốc tế diện tích 71,3ha và khu nông nghiệp sinh thái công nghệ cao VinEco 12,4ha.



Không chỉ thỏa sức khám phá các điểm đến hấp dẫn nội khu và lân cận, từ Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas – du khách có thể di chuyển thuận lợi đến trung tâm đô thị cổ Hội An chỉ cách 17km về phía Bắc hay về trung tâm TP.Đà Nẵng cách 44km; hoặc thăm thú các địa danh khác như thánh địa Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, ghềnh đá Bàn Than, các làng nghề truyền thống và địa danh trong khu vực…

Với tiềm năng thu hút du khách, Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas được đánh giá là dự án sinh lời hiệu quả với phân khu biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, hiện tại các biệt thự Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas đều được chủ đầu tư cam kết sinh lời tối thiểu 10%/năm trong vòng 10 năm, hỗ trợ vay ngân hàng 65% miễn lãi suất trong 12 tháng, chiết khấu trực tiếp 25-30% vào giá bán và đảm bảo khách hàng được bàn giao sổ đỏ sở hữu đất lâu dài.

Có thể nói, với sự vận hành chuyên nghiệp của thương hiệu Vinpearl Resort & Villas và lợi thế quần thể “tất cả trong một” - biệt thự biển Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas sẽ là thiên đường nghỉ dưỡng cho cả gia đình, là tài sản thừa kế bền vững và kênh đầu tư hấp dẫn bậc nhất năm 2017.