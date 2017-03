Tính theo giá trị cổ phiếu: CLB 1.000 tỷ đồng chỉ còn ba người

Tổng tài sản ông Vượng đang nắm giữ bằng cổ phiếu đã lên đến 5.077 tỷ đồng. Người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán đã thuộc về ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG), đang nắm giữ hơn 65 triệu cổ phiếu. Tài sản của ông Đức đã lên đến 3.575 tỷ đồng. Giữ vị trí thứ ba là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, có 36,5 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1.113 tỷ đồng.

Chỉ số VN-Index của sàn TP.HCM kết thúc năm 2008 đã giảm mất 611,4 điểm, gần 66% so với cuối năm 2007. Sàn Hà Nội, chỉ số HaSTC-Index cũng giảm ở mức 67,5%. Nếu như năm 2007 có tới 18 đại gia trên sàn chứng khoán có tài sản từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì năm 2008 chỉ còn lại ba người. Sự lên ngôi của ông Phạm Nhật Vượng là do hai cổ phiếu VIC của Công ty cổ phần Vincom và VPL của Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Vinpearl ít suy giảm hơn so với những cổ phiếu khác.

Năm 2007, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Invest Group, nắm giữ vị trí số một trên sàn chứng khoán với tài sản trị giá 6.293 tỷ đồng. Thế nhưng năm 2008, tài sản tính theo giá trị cổ phiếu của ông đã sụt giảm chỉ còn 277 tỷ đồng. Báo cáo thường niên tháng 12 của Tập đoàn HSBC cũng cho biết tổng giá trị vốn hóa thị trường của cả hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP.HCM giảm chỉ còn 13 tỷ USD so với mức 30 tỷ USD thời điểm đầu năm 2008.