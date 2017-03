Tôn vinh 79 doanh nghiệp dệt may và da giày

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vẫn có những doanh nghiệp dệt may và da giày đạt thành tích cao trong sản xuất-kinh doanh, cũng như các hoạt động xã hội khác. Cuộc bình chọn doanh nghiệp dệt may và da giày tiêu biểu góp phần khích lệ, thúc đẩy các doanh nghiệp vươn lên, giữ vững nhịp độ tăng trưởng và khẳng định bản lĩnh của mình.

Trong số 79 doanh nghiệp ngành dệt may và da giày tiêu biểu, Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến là đơn vị dẫn đầu, trở thành doanh nghiệp tiêu biểu nhất ngành may Việt Nam sáu năm liền (2004-2009). Tổng Công ty Việt Thắng tiếp tục là doanh nghiệp tiêu biểu nhất ngành dệt. Đối với ngành da giày, nổi bật nhất là Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất giày Thái Bình.

Tại cuộc giao lưu trực tuyến “Để tự hào hàng Việt” do cổng thông tin điện tử chính phủ, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam tổ chức trước đó một ngày, Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu cho biết năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước ta đạt khoảng 9,3 tỷ USD.

