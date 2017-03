Tour du lịch ngắn ngày chiếm ưu thế hơn dịp 2/9

Phố cổ Hội An là một trong ba điểm đến của tour “Nha Trang, con đường di sản miền Trung.” (Nguồn: Internet)

Các điểm đến hút khách là thị trường Hongkong, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Campuchia và Đài Loan. Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay dự kiến lượng khách sẽ tăng 15% so với cùng kỳ năm 2009.



Bà Đoàn Thanh Trà, đại diện Saigontourist cho biết, dịp 2/9 này, công ty giới thiệu 35 tour nội địa và 12 tour nước ngoài, khởi hành từ ngày 30/8-2/9. Lượng khách dự kiến của Saigontourist là 2.500 người. Đến nay, khách đăng ký đi Thái Lan, Singapore, Campuchia, Hongkong ước gần 1.000 người.



Còn bà Dương Mai Lan, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển thị trường Vietravel Hà Nội cho biết ở khu vực miền Bắc, tour nội địa phần lớn đi Sa Pa, các tour du lịch biển không hấp dẫn du khách vì thường vào dịp 2/9 hay có mưa bão.



Dịp 2/9 năm nay cũng không có tăng trưởng đột biến do du khách vừa kết thúc các tour du lịch hè và dịp này cũng không được nghỉ dài ngày.



Trên toàn bộ hệ thống Vietravel, lượng khách mua các tour: “Ngàn năm Thăng Long-Hà Nội;” “Nha Trang, con đường di sản miền Trung” gồm Huế, Phong Nha và Hội An; Thái Lan và Trung Quốc vào dịp 2/9 tăng khoảng 20%.



Lượng khách tăng là do các tour này giảm giá khá nhiều như tour “Ngàn năm Thăng Long-Hà Nội” giảm tới 30%; Thái Lan, Trung Quốc đang xúc tiến mạnh tại Việt Nam nên đều giảm giá tour từ 15-20% trong tháng Tám./.

(Theo Báo Tin tức/Vietnam+)