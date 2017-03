“Toyota Việt Nam sẽ hỗ trợ sửa xe nhập bị lỗi”

Ông Akito Tachibana - Ảnh: Đức Thọ.

Trước những câu hỏi của giới truyền thông và những phản hồi có phần tiêu cực từ nhiều khách hàng, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, ông Akito Tachibana, tiếp tục gửi thông điệp về việc khắc phục sự cố thu hồi xe.



Trong đó, ông Akito Tachibana khẳng định Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hỗ trợ trong việc kiểm tra và sửa chữa tại hệ thống đại lý ủy quyền của hãng đối với những chiếc xe nhập khẩu không chính thức bị lỗi, khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ các chủ xe.



“Tuy nhiên, hiện chúng tôi không có số liệu về số lượng cũng như thông tin cụ thể về các xe Toyota nhập khẩu không chính thức thuộc diện bị ảnh hưởng. Đồng thời, chúng tôi cũng cần có thời gian để chuẩn bị, kiểm tra, đặt mua phụ tùng, đào tạo nhân viên thực hiện việc sửa chữa, và hiện tại chúng tôi cũng chưa nhận được phụ tùng để tiến hành ngay việc sửa chữa”, ông Akito Tachibana nói.



Trong trường hợp các khách hàng sử dụng xe Toyota yêu cầu kiểm tra tổng thể xem xe có lỗi hay không, liệu Toyota Việt Nam có tiến hành kiểm tra?



Trước hết, tôi xin tái khẳng định là tất cả 6 mẫu xe do Toyota Việt Nam sản xuất - gồm Camry, Altis, Vios, Hiace, Fortumer và Innova - cùng 2 mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc - gồm Hilux và Land Cruiser - đều không bị ảnh hưởng và không nằm trong phạm vị của chiến dịch trên. Vì vậy, các khách hàng của Toyota Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm.



Dù vậy, nếu khách hàng nào vẫn còn băn khoăn và lo ngại thì có thể liên hệ trực tiếp với hệ thống các đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam để được tư vấn kiểm tra.



Nhiều ý kiến cho rằng xe xuất xưởng tại các thị trường như Mỹ hay châu Âu đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt tại các quốc gia này song vẫn bị lỗi dẫn đến thu hồi hàng loạt, vậy có gì đảm bảo cho những chiếc xe do Toyota Việt Nam sản xuất tại Việt Nam không bị lỗi?



Như tôi đã trả lời trước đây, bàn đạp chân ga cho xe Toyota sản xuất tại Việt Nam được cung cấp bởi nhà cung cấp khác nhà cung cấp tại thị trường Mỹ và châu Âu. Hơn nữa, thực tế tại Việt Nam thời gian qua chưa hề ghi nhận sự cố nào liên quan đến chân ga của các sản phẩm do Toyota Việt Nam sản xuất. Do đó, các khách hàng hãy yên tâm vì điều đó.



Từ sự cố cụ thể của tập đoàn, liệu Toyota Việt Nam có thu được bài học gì đối với việc kiểm soát các rủi ro trong quá trình sản xuất, lắp ráp của mình?



Tôi xin nhắc lại là sự cố này có liên quan đến thiết kế phụ tùng chứ không liên quan đến quá trình sản xuất, lắp ráp.



Đối với Toyota Việt Nam, sự cố vừa qua tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của công ty nhưng chúng tôi đã coi đây như là một bài học kinh nghiệm cần phải luôn ghi nhớ.



Vì vậy, chúng tôi đã ngay lập tức, đang và sẽ rà soát lại chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất để có biện pháp phòng ngừa những rủi ro, sự cố có thể xảy ra và đồng thời đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chất lượng tại từng công đoạn trong mỗi dây chuyền sản xuất để đảm bảo chất lượng toàn diện cho sản phẩm.



Như ông nói là sự cố thu hồi xe liên quan trực tiếp đếp chất lượng phụ tùng chứ không phải trong quá trình sản xuất. Vậy với Toyota Việt Nam, khi đang là nhà sản xuất có những sản phẩm mang tỷ lệ nội địa hóa cao nhất, thì có gì đảm bảo là những linh kiện “nội” sẽ hoàn toàn không bị lỗi về chất lượng hay thiết kế?



Trong chiến lược phát triển của Toyota Việt Nam, mục tiêu nội địa hóa để tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm luôn gắn liền với yêu cầu bảo đảm nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của Toyota. Chính vì vậy, ngay từ khi bắt đầu thực hiện, chúng tôi đã chú trọng vào việc thiết lập hệ thống tiêu chuẩn và đào tạo nguồn nhân lực không chỉ riêng ở Toyota Việt Nam mà ở cả các nhà cung cấp linh kiện của mình.



Song song với hoạt động này, với mục đích xây dựng một nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển nội địa hóa, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng và phát triển năng lực cho nhà cung cấp tại Việt Nam.



Sau sự cố của tập đoàn, các ông có tư vấn gì đối với người tiêu dùng Việt Nam?



Sau sự việc này, khách hàng xin hãy cẩn thận hơn khi chọn mua sản phẩm. Bất cứ sản phẩm nào, dù có giá trị nhỏ hay lớn đều cần phải có sổ bảo hành của chính hãng đi kèm. Và có như vậy, thì bạn sẽ không cần phải lo lắng về các dịch vụ sau bán hàng.