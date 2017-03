TP. HCM: 16 dự án được cho vay kích cầu

Trong đó, tổng số vốn được hỗ trợ lãi vay là 1.092 tỷ đồng. Sắp tới, UBND TP.HCM sẽ phê duyệt thêm 11 dự án khác. Hiện nay, nguồn vốn kích cầu hỗ trợ lãi vay cho doanh nghiệp là không thiếu. Quan trọng là doanh nghiệp phải có dự án tốt, mang tính khả thi để tiếp nhận nguồn vốn”. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng phát biểu như vậy tại buổi họp các thành viên UBND TP đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 vào sáng qua (28-5).

Theo đánh giá của các thành viên UBND TP, qua tháng 5, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng cũng tăng khá. Đáng nói là thị trường chứng khoán đã có dấu hiệu phục hồi. Báo cáo của UBND TP cho biết ngành dịch vụ, thương mại tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 20.752 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Hồng cho hay tại một số chợ nhỏ lẻ, giá các mặt hàng có tăng, hàng hóa tại các trung tâm thương mại, siêu thị vẫn dồi dào, sức mua và giá cả tương đối ổn định. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vẫn chưa hồi phục như trước. Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,47 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Riêng mặt hàng gạo vẫn duy trì tăng trưởng, đạt 717,6 triệu USD, tăng 70,6%. “Đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 tăng 0,63% so với tháng trước và tăng 6,39% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy TP thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi kích cầu và sức mua có dấu hiệu tăng trở lại” - bà Hồng nói.

Về việc sử dụng gói kích cầu vào các dự án nhà ở cho sinh viên, công nhân, nhà ở xã hội và các dự án dân sinh khác, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài cho biết TP đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng triển khai quyết liệt. Nhiều cầu mới xây xong đưa vào sử dụng. Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động cũng thực hiện quyết liệt. Từ đầu năm đến nay có 188 doanh nghiệp trong nước và sáu doanh nghiệp nước ngoài phải đóng cửa, hơn 20.000 lao động bị thất nghiệp. TP đã giải quyết việc làm cho khoảng 80% số lao động này. Tuy nhiên, ông Tài lưu ý cần có cơ chế kiểm tra, giám sát các dự án thực hiện bằng vốn kích cầu. Trong đó, chú ý tiến độ, mục đích, đối tượng có đúng quy định, hiệu quả ra sao.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhắc nhở các đơn vị cần cố gắng tháo gỡ những khó khăn còn lại, nhất là lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, du lịch... vẫn chưa phục hồi. Thời gian tới, TP tiếp tục ưu tiên vốn cho các công trình hạ tầng giao thông, chống ngập hoàn tất trong năm nay.