TP HCM cho quảng cáo 'chạy' cùng xe buýt

Tại Hội nghị về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2008 và các giải pháp trọng tâm quý II của UBND TP HCM, hôm qua, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân đã đồng ý cho Sở Giao thông công chính phối hợp với Sở Văn hoá thông tin triển khai kế hoạch quảng cáo trên xe buýt.

Theo đó, lệnh cho phép quảng cáo trên xe buýt sẽ được thực hiện với 2.000 ôtô có nhu cầu, trên tổng số hơn 3.200 phương tiện công cộng hiện tại. Dự kiến số tiền thu được từ quảng cáo có thể lên đến gần 100 tỷ đồng một năm. Trong đó, các đơn vị vận tải sẽ được nhận 50% doanh thu. Kích thước hình tiếp thị phải đảm bảo không quá phân nửa màu sơn xe.

Sắp tới trên xe buýt sẽ xuất hiện những hình ảnh tiếp thị.

Ảnh: Kiên Cường.

TP HCM bắt đầu cấm các hình thức quảng cáo trên xe buýt từ năm 2002 vì lý do để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đường phố. Tuy nhiên quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Các công ty cho rằng in giới thiệu sản phẩm trực tiếp trên xe buýt từ lâu được các nước xem là một loại hình quảng cáo ngoài trời hữu hiệu; đồng thời cũng là nhu cầu của đa số doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều lần Hiệp hội quảng cáo Việt Nam thay mặt doanh nghiệp đề xuất lãnh đạo thành phố sửa đổi quyết định, song thất bại. Trong một thời gian dài, duy chỉ có TP HCM cấm quảng cáo trên xe buýt, trong khi các địa phương khác vẫn cho phép và xem đây là nguồn thu lớn.

Với quyết định này, TP HCM cuối cùng cũng chính thức gật đầu cho việc quảng cáo trên phương tiện vận tải công cộng duy nhất trên địa bàn.

Người đứng đầu UBND TP HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, việc quảng cáo trên xe buýt sẽ tạo một nguồn thu cho vận tải hành khách công cộng, nhưng đặc biệt phải lưu ý về tính thuần phong mỹ tục của các hình thức giới thiệu như hình ảnh, ngôn ngữ...

Trao đổi với VnExpress sáng nay, Phó Chủ tịch Hiệp hội quảng cáo Việt Nam Đỗ Kim Dũng cho rằng, đến giờ thành phố mới cởi trói cho việc quảng cáo trên xe buýt là quá muộn. Dù vậy việc này vẫn có tác dụng kích nhu cầu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hơn nữa vì thêm một kênh thông tin đến người tiêu dùng.