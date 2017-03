TP. HCM: Kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi

Những giải pháp giúp doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn được triển khai từ năm 2011 đến nay vẫn tiếp tục phát huy giá trị”. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP, khẳng định tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội TP quý I-2013 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II-2013.

Kinh tế khởi sắc hơn năm ngoái

Báo cáo dự thảo của UBND TP về tình hình kinh tế-xã hội của TP trong quý I, Giám đốc Sở KH&ĐT Thái Văn Rê cho hay chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,29% so với tháng trước và chỉ tăng 1,15% so với tháng 12-2012 (cùng kỳ tăng 2,35%). Nguyên nhân của chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng chậm là do TP đã chỉ đạo triển khai chương trình bình ổn thị trường và nhân dân TP tiết kiệm chi tiêu. Kinh tế TP đã có những bước khởi sắc hơn năm ngoái, thể hiện rõ trên chỉ số tăng trưởng của ba lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng. GDP quý I-2013 là 7,6%, cao hơn năm ngoái 0,2%.

Theo lãnh đạo Cục Thống kê TP, chỉ số CPI tháng 3 có mức tăng thấp nhất trong sáu năm qua và CPI của cả quý I có mức tăng thấp nhất trong 12 năm qua. Tuy chỉ số CPI đã giảm nhưng chưa bền vững vì vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố đe dọa CPI sẽ tăng trở lại trong thời gian tới bởi hiện hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM đều chưa thực hiện lộ trình tăng viện phí và dịch vụ. Cạnh đó, TP cũng đang thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN với những chính sách miễn, giảm, giãn thuế, hạ lãi suất cho vay… “Khi TP triển khai hoặc ngừng các chính sách trên đây thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chỉ số CPI nếu TP không có chính sách điều hành thích hợp để vừa phát triển kinh tế vừa kiềm chế lạm phát” - lãnh đạo Cục Thống kê nhận định.

Tiếp tục hỗ trợ DN vượt qua khó khăn

Đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh của DN, nhiều ý kiến cho rằng các DN trên địa bàn TP đã bắt đầu từng bước vượt qua khó khăn. Lãnh đạo Sở Công Thương cung cấp thông tin, hiện có nhiều DN đã có đơn hàng đến cuối năm 2013. Tuy nhiên, hiện nay khả năng tiếp cận vốn của DN cũng còn khó khăn, đặc biệt là các DN bất động sản. Do đó, DN phải hoạt động cầm chừng, sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm, hàng tồn kho nhiều. Việc này khiến các lĩnh vực kinh doanh khác như sắt, thép, xi măng cũng bị “ế” lây… Theo thống kê của Sở KH&ĐT, tính đến tháng 3-2013 đã có 611 DN hoàn tất thủ tục giải thể, hơn 4.500 DN gửi thông báo ngưng, nghỉ kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Hồng cho hay dù kinh tế TP đã khởi sắc hơn năm ngoái nhưng vẫn chịu tác động của khó khăn của nền kinh tế cả nước và thế giới. Do vậy, một trong những nhóm công việc TP đã và đang tiếp tục đẩy mạnh là tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN. TP sẽ tiếp tục gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của DN để tìm cách hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

VIỆT HOA