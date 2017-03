TP Hồ Chí Minh: Giá thịt heo ổn định

Lượng heo về chợ đạt trên 288 tấn, tăng khoảng 50 tấn so với những ngày trước đó. Sức mua tại chợ cũng bắt đầu tăng so với những ngày thường. Về giá thịt heo, ông Phong cho rằng dù là những ngày cận Tết nhưng mặt hàng này chưa có biến động nhiều so với ngày thường. Hiện giá thịt đùi khoảng 55.000 đồng/kg, nạc dăm 58.000 đồng/kg, sườn non 70.000 đồng/kg...

Cũng trong ngày hôm qua, Công ty Vissan cũng phối hợp với Saigon Co.op chính thức quyết định giảm giá 1.000 đồng/kg đối với thịt heo và bò, bắt đầu áp dụng từ ngày hôm nay (21-1). Theo đó, giá thịt đùi còn 66.000 đồng/kg, nạc còn 72.000 đồng/kg...