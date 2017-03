TP Hồ Chí Minh: Nhà đất đang hạ nhiệt

Những dự án có giá “phỏng tay” trước kia như An Phú - An Khánh, Bình Trưng Đông, Thạnh Mỹ Lợi (quận 2), Him Lam - Kênh Tẻ, Phú Mỹ (quận 7), Bắc Rạch Chiếc (quận 9); hay các dự án nhà ở tại Nhà Bè, Bình Chánh... giá đã bắt đầu chựng lại, thậm chí có nơi giá hạ xuống từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/m2.

Các giao dịch cũng ế ẩm. Ông Lê Ba, trưởng một văn phòng giao dịch bất động sản trên đường Trần Não (quận 2) cho biết cả tháng nay có rất ít người đến hỏi mua nền đất, căn hộ, nếu có đến cũng chỉ để nghe ngóng tình hình xem giá đất lên hay xuống. Ông Lâm Văn Chúc, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Phúc Đức, cho biết giao dịch nhà đất trong tháng 11 đã giảm 50% so với tháng 10, người mua lẫn người bán có xu hướng ngừng giao dịch để chờ chính sách.

Nhận định về giá nhà đất từ đây đến cuối năm, giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản ở quận 4 đoan chắc là giá đất sẽ giảm mạnh, lý do là những thông tin về chính sách nhà đất còn chưa rõ ràng hay “siết” quá (khung giá đất mới cho 2008 của thành phố chưa có, việc xử phạt các chủ đầu tư bán nhà trên giấy còn bỏ ngỏ, thuế đánh vào chuyển nhượng bất động sản đến 25%...). Do đó, nhiều chủ đầu tư đã không còn kiên nhẫn “ém hàng” để làm giá nữa mà buộc phải đưa nền đất căn hộ dồn dập ra thị trường. người mua có nhiều cơ hội lựa chọn nên doanh nghiệp khó mà “hét” giá .

Trong tuần qua, gần 30 nền đất ở khu Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) do Công ty Nova Homes phân phối cũng đã được tung ra. Ông Nguyễn Xuân Châu, Giám đốc điều hành công ty này cho biết công ty muốn “đón” số tiền trên 600 tỷ đồng của khách hàng vừa được ba chủ đầu tư bán nhà trên giấy trả lại. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng giá bán từ 26 triệu đồng đến 35 triệu đồng/m2 của 30 nền trên là để... chạy hàng khi giá nhà đất còn cao.

Ở thị trường căn hộ, chỉ có những chung cư gần quận 1 là giá tăng chút đỉnh, còn ở những căn hộ xa tâm thành phố như căn hộ chung cư Him Lam, Phú Mỹ Thuận (quận 8), chung cư Nguyễn Văn Luông (quận 6)... dù đã rao bán khá lâu với giá “hữu nghị” khoảng năm đến bảy triệu đồng/m2 nhưng vẫn... ế.

Theo dân trong nghề, thị trường nhà đất tại TP.HCM hạ nhiệt còn vì ảnh hưởng Luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được thông qua đánh vào lợi nhuận từ hoạt động mua bán bất động sản đến 25%. Dù một năm nữa (2009) mới có hiệu lực nhưng ngay từ bây giờ, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã tính chuyện chuyển hướng qua kênh đầu tư khác.