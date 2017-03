TPBank suýt mất hơn 1 triệu euro vì bị tấn công mạng

Ngày 16-5, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã phát đi thông tin cho biết trong quý IV-2015, qua hệ thống giám sát cảnh báo rủi ro, TPBank đã phát hiện có giao dịch đáng ngờ với số tiền hơn 1 triệu euro (1,1 triệu USD) được chuyển qua hệ thống chuyển tiền SWIFT không hợp lệ, không được thực hiện bởi chính ngân hàng.

Nhờ phát hiện được ngay nên ngân hàng đã kịp thời yêu cầu các bên liên quan dừng thực hiện và đã kiểm soát được các giao dịch trên, nhờ vậy tránh được thiệt hại.



TPBank cho biết vụ tấn công đó theo đánh giá của các chuyên gia là nhằm trục lợi bất hợp pháp và không phải quá hiếm. Nhưng nhờ phát hiện và xử lý kịp thời nên chưa phát sinh thiệt hại và không ảnh hưởng gì đến hệ thống SWIFT nói riêng và hệ thống giao dịch nói chung của ngân hàng với khách hàng.

TPBank cho rằng các ngân hàng cần nhận thức sự nguy hiểm của các phần mềm độc hại do chúng có khả năng làm ảnh hưởng các hoạt động tài chính và liên quan đến các giao dịch đáng ngờ với thủ đoạn nguy hiểm của tội phạm tin học trên quy mô tòan cầu. Do vậy, vấn đề an ninh bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu của ngân hàng.