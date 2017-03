TP.HCM: 10 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%

Trong 10 tháng đầu năm, doanh thu từ các ngành dịch vụ-thương mại, công nghiệp, nông nghiệp đều có mức tăng trưởng khá. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 10 tháng ước đạt gần 300.000 tỉ đồng, tăng trên 29% so với cùng kỳ. TP đã thực hiện tốt việc kiểm soát, bình ổn giá thông qua việc triển khai hiệu quả chương trình bình ổn giá quanh năm kể từ cuối tháng 6. Đáng chú ý, giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng của TP ước đạt gần 487.370 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 17,4 tỉ USD, tăng 0,9%, tập trung vào một số mặt hàng: gạo, may mặc, giày dép, thủy sản, sữa...

Trong hai tháng cuối năm, TP sẽ tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngoài ra, TP sẽ tăng cường công tác bình ổn giá, kiểm soát giá cả, tập trung dự trữ nguồn hàng để chuẩn bị cho tết Nguyên đán.

H.HƯƠNG