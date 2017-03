TP.HCM: 31-12, các cây xăng đồng loạt hết phép kinh doanh

Tuy nhiên theo thông báo trước đó của Sở Thương mại, các giấy phép này sẽ đồng loạt hết hiệu lực vào ngày 31-12.

Hiện tại, theo Nghị định 55/2007 về kinh doanh xăng dầu, ngoài các điều kiện kinh doanh như trước đây, các cây xăng còn phải đáp ứng thêm một số điều kiện về nghiệp vụ. Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Để đáp ứng quy định này, đến nay đã có hai khóa học được tổ chức. Do đó, Sở Thương mại TP.HCM cho rằng đến tháng 1-2008, các cây xăng không thể viện lý do không kịp chuẩn bị về nghiệp vụ. Trong tháng 1-2008, Sở sẽ rà soát lại các cây xăng, cây xăng nào không đủ điều kiện sẽ không được đổi giấy phép mới và phải ngừng hoạt động.