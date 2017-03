TP.HCM: Bất động sản khởi sắc

Trong quý I-2015, kinh tế TP tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội địa ước đạt 202.040 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của ba năm liền kề. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá, ước đạt 159.373 tỉ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản ước đạt 23.507 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 3,7%). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,16% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 0,72% so với tháng 12-2014.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết định hướng quý II-2015 TP sẽ tập trung mọi nguồn lực để cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung vào các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất, kinh doanh. Tới đây TP sẽ tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa DN với chính quyền. TP cũng sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa Chương trình kết nối ngân hàng - DN… tạo điều kiện cho các DN, cá nhân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến xuất khẩu.

BÌNH MINH