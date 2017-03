TP.HCM: Cần khu công nghiệp riêng cho ngành dệt may

Để đạt mục tiêu này, ngành dệt may phải điều chỉnh, tái cấu trúc ngành cho phù hợp, trước mắt cần quy hoạch khu công nghiệp riêng cho ngành dệt may tại TP.HCM.

Ông Hồng cho rằng nếu có khu công nghiệp riêng cho ngành thì các doanh nghiệp dệt may nhỏ lẻ (hiện nằm rải rác khắp TP) có thể tập trung về một mối, thuận tiện giao dịch. Việc tập trung về một khu cũng giúp doanh nghiệp có thể liên kết và chia sẻ chi phí xử lý nước thải, mặt bằng...

Theo báo cáo của Hội thì doanh nghiệp dệt may TP chiếm gần 40% năng lực sản xuất của ngành dệt may cả nước. Ngoài ra, dệt may chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả TP.

Q.NHƯ