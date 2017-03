TP.HCM: Chào vay vốn của nước ngoài để... lừa

Cụ thể, giữa tháng 3-2009, một người tên là Nguyễn Thị Tuyết tự xưng là phó tổng giám đốc một công ty ở Hong Kong, đang có một số tiền lớn để ở Campuchia và hứa sẽ cho bà M. vay nhiều tỷ đồng để làm ăn.

Để làm tin, Tuyết đã cho bà M. xem một tờ giấy trong đó ghi tổ chức FBI thưởng cho 57 triệu USD vì hành vi tố giác tội phạm tài chính quốc tế và nhiều giấy tờ khác chứng minh Tuyết nhận thưởng một triệu bảng Anh từ các chương trình quay số... Điều kiện để Tuyết cho vay tiền rất hấp dẫn, chỉ cần bà M. chi 10 triệu đồng cho Tuyết làm lộ phí sang nước bạn rút tiền về. Tin lời, bà M. đã đưa tiền nhưng từ đó đến nay Tuyết đã lánh mặt và cũng không nhắc đến khoản tiền cho vay như đã hứa. Mới đây, tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Tuyết về hành vi giả danh nhân viên FBI để đi lừa đảo khi hứa cho doanh nghiệp vay vốn triển khai các dự án.

Điều đáng nói là không chỉ trường hợp này mà thời gian gần đây có rất nhiều cá nhân, tổ chức tung tin là có nguồn tiền khổng lồ từ nước ngoài muốn cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong nước vay với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, khi các cơ quan quản lý thẩm tra thì sự thật không đúng như vậy và đây có thể là hành vi lừa đảo mới.

Ngày 13-7, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần thận trọng với các khoản chào cho vay của các đối tác nước ngoài. Lý do mà Bộ Tài chính đưa ra là trong thời gian vừa qua đã xuất hiện một số cá nhân tự giới thiệu là đại diện của các tổ chức quốc tế đến làm việc với một số bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp (các tổ chức này đã đến Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An...) để chào cho vay với số tiền lớn, lãi suất thấp, thời hạn dài hoặc chào tài trợ không hoàn lại. Điều kiện cho vay là có bảo lãnh hoặc bảo đảm dưới hình thức trái phiếu của Chính phủ do Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng nhà nước (NHNN) hoặc của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, khi xác minh về tư cách pháp nhân và năng lực tài chính của các tổ chức chào cho vay thì đều phát hiện các cá nhân, tổ chức này không có khả năng thu xếp và cung cấp các khoản tài chính lớn cho Việt Nam.

Trước đó, NHNN cũng đã có văn bản yêu cầu chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng thận trọng trong việc tiếp xúc, trao đổi với các đối tác chào cho vay nước ngoài. Cụ thể, không phát hành các loại giấy mời, thư hứa bảo lãnh, giấy ủy quyền vay vốn khi chưa nắm được thông tin về đối tác...

NHNN lưu ý, thực chất các thư bảo lãnh là một hối phiếu nhận nợ, có thể sử dụng làm công cụ huy động vốn, mua bán chuyển nhượng, chiết khấu... trên thị trường tài chính quốc tế. Cơ quan phát hành bảo lãnh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thư bảo lãnh đến hạn cho dù khoản vay có được giải ngân hay không.