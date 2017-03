TP.HCM: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,06%

Trong 11 nhóm hàng có đến chín nhóm tăng. Tăng cao hơn mức bình quân là nhóm hàng hóa và dịch vụ (tăng 1,72%), nhóm giao thông (tăng 1,22%). Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1% nhưng trong đó lương thực giảm 0,44%, thực phẩm giảm 0,25%.

Chỉ có hai nhóm giảm là nhà ở, điện nước, chất đốt giảm 1,64%, nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,06%.

So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng tăng 7,2%. Có 6/11 nhóm hàng có mức tăng giá cao hơn mức tăng bình quân chung: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng khoảng 8,6%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 11,2%, giáo dục tăng 8,8%. Duy nhất nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,69%.

CPI tháng 5-2012 của Hà Nội tăng 0,16% so tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,03%. Nhóm giao thông tăng 1,32% do ảnh hưởng bởi giá xăng tăng.

TÚ UYÊN